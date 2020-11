Max Verstappen (3.) über Hamilton: «Ungleiche Mittel»

​Red Bull Racing-Honda-Pilot Max Verstappen fährt in Sakhir zu Startplatz 3: «Schwer zu sagen, ob ich Mercedes angreifen kann. Ich habe nicht die gleichen Mittel wie Hamilton, das soll seine Leistung nicht schmälern.»

Im freien Training zum Bahrain-GP deutete Einiges darauf hin, dass Max Verstappen die beiden Mercedes vielleicht angreifen, das Duo Hamilton/Bottas sprengen kann. Aber daraus wurde nichts. Immerhin, ziemlich erstaunlich: Max’ dritter Startplatz bedeutet, dass erstmals in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 ein Red Bull Racing-Renner unter den schnellsten Drei losfahren kann!

Max über sein Abschlusstraining in der Wüste von Sakhir: «Meine Runde war gut, ich glaube nicht, dass ich sehr viel schneller hätte fahren können. Für meinen Geschmack mangelte es ein wenig an Grip an der Hinterachse, in langsamen Kurven. Aber ich würde bilanzieren: Dieses Qualifying war anständig.»

«Was gut ist: Rang 3 bedeutet, dass ich auf der sauberen Seite losfahren kann. Diese Bahn geht wahnsinnig auf die Reifen, umso schwieriger ist es, eine Prognose für Sonntag zu machen. Mercedes hat im Laufe des Trainings markant zugelegt, es wird ein hartes Stück Arbeit sein, sie am Sonntag zu schlagen. Aber wir haben uns verschiedene Reifen und verschiedene Strategien zurechtgelegt.»

«Zunächst einmal konzentriere ich mich ganz auf einen guten Start, dann hoffe ich, dass ich mich irgendwie in der Nähe der Mercedes halten kann. Generell läuft dieses Wochenende gut, aber das letzte Quantum Speed fehlt, um die Mercedes-Fahrer hinter mir zu lassen.»



«Lewis ist einer der besten Formel-1-Fahrer, die es gibt. Aber ich kämpfe nicht mit gleichen Mitteln. Damit will ich in keiner Weise die Leistung von Lewis schmälern, aber das ist nun mal so.»





Qualifying, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,264 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,289 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 0,414

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,010

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,058

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,153

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,155

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,184

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1,278

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,354

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,885

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,901

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,293

14. George Russell (GB), Williams, +3,954

15. Carlos Sainz (E), McLaren, keine Zeit

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,227

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,546

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,847

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,874

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,918