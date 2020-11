Bahrain-GP im Fernsehen: Fragezeichen bei Mercedes

Die Mercedes-Piloten dominierten das Qualifying in Bahrain und starten aus der ersten Reihe ins drittletzte Rennen der Saison – hinter ihnen lauern die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Alex Albon auf ihre Chance.

Im dritten freien Training war es noch Max Verstappen, der die Bestzeit aufstellte. Doch zwei Stunden später triumphierte einmal mehr Lewis Hamilton im Kampf um die Pole-Position. Auch dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas war schneller als der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team, der sich die zweite Startreihe mit seinem Stallgefährten Alex Albon teilt.

Das Duo aus dem Rennstall aus Milton Keynes wird alles daran setzen, die Sternfahrer an der Spitze unter Druck zu setzen. Das weiss auch der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin, der mit Blick aufs Qualifying zugibt: «Es lief nicht ganz unkompliziert, da wir ein bisschen mit der Fahrzeugbalance zu kämpfen hatten.»

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit beiden Autos auf den Medium-Reifen ins Rennen gehen, aber wir erwarten einige unterschiedliche Strategien, da ein paar Teams einen zusätzlichen harten Reifen zur Verfügung haben», erklärt der Engländer. Für das Mercedes-Duo trifft das nicht zu, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff betont. «Wir haben von der härtesten Mischung keinen zweiten Satz, den haben wir im freien Training aufgebraucht.»

Das Reifenmanagement wird auf dem Wüstenkurs über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Shovlin sagt dazu: «Unsere Longruns waren am Freitag durchschnittlich, weshalb wir einige Veränderungen vorgenommen haben. Hoffentlich können wir die Reifentemperaturen damit im Rennen unter Kontrolle halten. Auf dieser Strecke ist überholen möglich, gleichzeitig spielt der Reifenabbau eine wichtige Rolle bei den Strategie-Überlegungen. Man kann von weit hinten einen Undercut umsetzen. Diese Zutaten sprechen für ein aufregendes Rennen.»

Wer wissen will, ob Hamilton in Sakhir seinen 95. GP-Sieg einfahren kann oder ob einer seiner Hauptgegner am Polesetter vorbeikommt, darf den Rennstart nicht verpassen. Alle TV-Zeiten zum ersten Kräftemessen in Bahrain gibt’s hier.

Bahrain-GP im Fernsehen

Sonntag, 29. November

8.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

13.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

13.35 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

14.00 Uhr: ORF – Formel-1-News

14.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.35 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.10 Uhr: Rennen

16.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

17.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

19.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

Qualifying, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,264 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,289 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,414

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,010

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,058

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,153

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,155

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,184

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1,278

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,354

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,885

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,901

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,293

14. George Russell (GB), Williams, +3,954

15. Carlos Sainz (E), McLaren, keine Zeit

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,227

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,546

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,847

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,874

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,918

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0