Sakhir-GP: Sebastian Vettel (Ferrari) macht blau

Vettels Helm in Singapur 2016

Das Chrom-Design kommt in der Nacht besonders gut zur Geltung

​Ferrari-Star Sebastian Vettel zeigt zusammen mit seinem Helm-Designer Jens Munser beim zweiten Rennen in Bahrain eine ganz andere Seite – er macht, ungewöhnlich bei Ferrari, mal eben blau.

Nachtrennen bedeuten für den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel und seinen Helm-Designer Jens Munser jeweils die Herausforderung, die besten Effekte unter den Leucht-Elementen zu erzeugen. In der Nacht und unter Flutlicht kommen Chrom-Helme besonders prachtvoll zur Geltung: Das neue Design für den Sakhir-GP verläuft nach hinten in ein Cyan-Chromblau, das mit neonroten Elementen abgesetzt ist. Das Schwarz-Rot-Gold der deutschen Flagge ist geblieben, jedoch wird jede Farbe in drei Abstufungen gezeigt.

Wie ist die Idee zu Helmen im Chrom-Look eigentlich entstanden? Eher aus der Not heraus. Nachdem die FIA im Jahr 2012 direkt nach dem Einsatz von Sebastian Vettel LED-Helm sämtliche Elektronik an einem Rennhelm verboten hatte, baute das JMD-Team für 2017 ein Reflexmaterial in die Lackierung ein, welches fast das ganze einfallende Licht zurückstrahlt. Darüber hinaus färbte sich dieses Licht durch einen Prisma-Zusatzeffekt bei Bewegung in einem Farbspektrum von Leuchtgelb über Leuchtrot bis Pink.

Von da an hiess es also: Glitter und Chrom. Ein verblüffender Glitzer-Effekt entstand 2018 durch eingearbeitete Flake-Teilchen, die grundsätzlich transparent sind und erst bei Lichteinfall sichtbar werden. Als Kontrast dazu wurde die Deutschlandflagge in Neon-Farben, aber matt lackiert.

Ein genialer Look wurde auch 2016 erzielt: Dafür wurde ein spezieller Hologramm-Effekt in Silber und Schwarz aufgebracht, der das einfallende Licht wie bei der Oberfläche einer CD in leuchtende Spektralfarben zerlegte und reflektierte.





