Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Schnelle Zeiten erwartet

Der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi stellt die Formel-1-Teams und ihre Stars vor eine letzte Herausforderung in diesem Jahr. Die Strecke umfasst mit 21 Kurven mehr Kehren als jeder andere WM-Kurs in diesem Jahr.

Die GP-Piloten werden im letzten Flutlicht-GP in der Wüste von Abu Dhabi noch einmal richtig gefordert, denn um flott durch die zwölf Links- und neun Rechtskurven zu kommen, die der Yas Marina Circuit umfasst, müssen sie 58 Gangwechsel vornehmen. Nur in Russland wird noch mehr geschaltet (62 Gangwechsel).

Am langsamsten sind die Piloten dabei auf der Haarnadel ausgangs der Boxengasse unterwegs, diese wird mit nur 60 km/h durchfahren. Auf der Piste ist die siebte Kurve die langsamste Ecke, da sind die Fahrer mit 70 km/h unterwegs.

Wer auf der Piste an einem Gegner vorbeikommen will, muss sich beeilen, denn im Verlauf des Rennens wird das Überholen immer kniffliger, da die weichen Reifenmischungen, die Pirelli mitgebracht hat, zum Körnen neigen. Das kostet Grip, sobald man die Ideallinie verlässt. McLaren-Talent Lando Norris weiss: Die besten Chancen bieten sich in den grossen Bremszonen, und davon gibt es in Abu Dhabi sieben.

In den zwei härtesten Bremsphasen steigt der Fahrer länger als 0,4 sec mit mindestens 4g in die Eisen. Das ist eine starke Belastung für die Bremsen, die auf den langen Geraden jedoch abgekühlt werden können, was die Temperaturen unter Kontrolle hält. Der Vollgasanteil ist mit 61 Prozent bescheiden, nur auf dem Hungaroring fällt dieser Kennwert mit 56 Prozent noch geringer aus.

Seit dem ersten GP-Wochenende von 2009 wurden in Abu Dhabi immer schnellere Rundenzeiten erzielt. Lag die Pole-Zeit beim Debüt noch bei 1:49m948 min, fiel sie im vergangenen Jahr mit 1:34,779 min mehr als sechs Sekunden schneller aus. Und in diesem Jahr werden noch schnellere Zeiten erwartet. Wer nichts verpassen will, findet hier alle TV-Sendezeiten.

Abu Dhabi-GP im Fernsehen

Freitag, 11. Dezember

8.00: Sky Sport 1 – Grosser Preis von Sakhir, Wiederholung

9.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

9.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.00–11.30: 1. Freies Training

12.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.00–15.30: 2. Freies Training

15.45: Sky Sport 1 – 1. Training Wiederholung

17.15: Sky Sport 1 – 2. Training Wiederholung

17.50: ORF1 – Highlights aus dem Training



Samstag, 12. Dezember

8.00: Sky Sport 2 – 1. Training Wiederholung

9.30: Sky Sport 2 – 2. Training Wiederholung

10.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.00–12.00: 3. Freies Training

12.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45: Sky Sport 2 – 3. Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Zusammenfassung

13.45: ORF 1 – Formel-1-News

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Fahrer

16.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 13. Dezember

2.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte Rennen

12.30: RTL – Countdown zum Rennen: Sondersendung zum Abschied, «30 Jahre Formel 1 bei RTL»

13.30: ORF 1 – Formel-1-News

13.30: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.10: Rennstart (55 Runden)

15.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.05: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Fahrer

17.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung