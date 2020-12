Ferrari erwartet schwierigen und hart umkämpften GP 13.12.2020 - 09:34 Von Agnes Carlier

Formel 1 © LAT Charles Leclerc

In Abu Dhabi messen sich die GP-Stars am heutigen Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr, und bei Ferrari erwartet man einen schwierigen Abschluss einer harten Saison, wie Sportdirektor Laurent Mekies erklärt.