Valtteri Bottas (Mercedes/2.): Funkspruch vom Chef

​Valtteri Bottas fährt im Abschlusstraining zum Abu Dhabi-GP auf dem Yas Marina Circuit um 26 Tausendstelsekunden am besten Startplatz vorbei. Der Finne weiss genau, wieso die Pole flöten ging.

Nach einer eher mittelprächtigen Leistung im Sakhir-GP war der Finne Valtteri Bottas grimmig entschlossen, auf dem Yas Marina Circuit zurückzuschlagen und seine Kritiker zum Verstummen zu bringen. So ganz hat das nicht geklappt. Es war auch ein wenig seltsam, Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Funk von Bottas sagen zu hören: «Gib alles.» Seit wann braucht Bottas dazu eine Aufforderung? Valtteri wiegelt ab: «Es ist nicht verboten und auch nicht ungewöhnlich, dass sich der Teamchef am Funk meldet. Wir haben in den letzten Tagen einige Gespräche geführt, und es ist immer schön, ein Wort der Aufmunterung zu hören. Aber letztlich war das etwas Persönliches zwischen ihm und mir.»

Am Ende lässt sich zur Leistung von des neunfachen GP-Siegers im Qualifying von Abu Dhabi resümieren: gut, aber nicht gut genug. Bottas erreichte den zweiten Startplatz, um den Wimpernschlag von 26 Tausendstelsekunden geschlagen von Max Verstappen, Lewis Hamilton ist Drittschnellster.

Bottas findet: «Wir hatten mit der Bestzeit von Max im dritten freien Training gesehen, dass er schnell ist. Wir selber haben die weichen Reifen nicht ideal zum Arbeiten gebracht. Wir haben im Laufe des Abschlusstrainings Fortschritte erreicht, aber ich konnte noch immer nicht das Beste aus den Walzen holen, und meine Runde war auch nicht perfekt, die Fahrzeugbalance könnte besser sein. Wenn die Abstände so gering sind, dann bist du da schnell mal geschlagen. Aber ich lasse mich nicht bange machen – Punkte gibt es erst am Sonntag.»

«Ich fand es auch je länger das Training dauerte, desto schwieriger, eine gute Rundenzeit zu fahren. Ich weiss nicht, ob das etwas mit sinkender Pistentemperatur zu tun hat. Jedenfalls war ich baff, dass die Rundenzeiten nicht fielen. Die Vorderachse fühlte sich nicht ideal an. Unterm Strich hat Max auf den weichen Reifen einfach mehr herausgeholt als wir. Das wird im Rennen eine enge Kiste. Wir wissen, dass wir ein gutes Rennauto haben, und ich fühle mich auf den mittelharten Reifen wohler als auf den weichen. Von daher sehe ich dem Grand Prix gelassen entgegen.»





Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197





3. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,251 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,501 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,626

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,648

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,743

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,761

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,779

8. Carlos Sainz (E), McLaren, + 0,817

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,834

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,976

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, + 1,015

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,019

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,120

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,477

15. George Russell (GB), Williams, + 1,635

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,649

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,018

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,206

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,514

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,908





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0