Charles Leclerc (Ferrari): Schwache Leistung, Strafe

​Als wäre ein neunter Startplatz für Charles Leclerc nicht schon enttäuschend genug: Er muss beim WM-Finale von Abu Dhabi um drei Startränge zurück – wegen seiner missglückten Attacke in Sakhir.

Der Grosse Preis von Sakhir war für Charles Leclerc vorbei, da hatte das Rennen kaum begonnen. Mit einer Attacke, die wir bestenfalls optimistisch nennen können, griff er Racing Point-Fahrer Sergio Pérez an, drehte das Auto des Mexikaners um, fuhr selber geradeaus neben die Bahn (Pérez konnte weitermachen und siegte sensationell), und links neben Leclerc hatte Verstappen keine Ausweichmöglichkeit und rutschte ebenfalls in die Pistenbegrenzung.

Leclerc war zerknirscht und wurde von Verstappen hart kritisiert, nach dem Rennen gab es dicke Post für den Monegassen von der Rennleitung – drei Ränge zurück in der Startaufstellung von Abu Dhabi. Da Ferrari-Fahrer Leclerc im Abschlusstraining die neuntschnellste Zeit erreicht hat, wird er nur als Zwölfter losfahren müssen.

Der zweifache Grand-Prix-Sieger ist ernüchtert, zumal er im ersten Quali-Segment noch mit der drittschnellsten Zeit hatte aufhorchen lassen und im zweiten Qualifikationsteil immerhin Sechster war. Wo also ist dieser Speed hingekommen?

Leclerc am Yas Marina Circuit: «Ich bin enttäuscht, ich hatte mir im Kampf der Top-Ten mehr ausgerechnet. Ich war langsamer als im ersten Quali-Teil, das müssen wir uns nochmals genau ansehen. Aus irgendeinem Grund hatten wir viel mehr Mühe, ein Überhitzen der Reifen zum Schluss der Runde hin zu verhindern, mir ist nicht ganz klar, was da passiert ist. Das kostete im letzten Pistenteil sehr viel Zeit.»



«Zum Glück haben wir in Quali 2 einen guten Job gemacht, so dass ich auf mittelharten Pirelli losfahren kann. Das gibt uns fürs Rennen mehr strategische Möglichkeiten. Mit dem weichen Reifen hast du in den ersten zwei Runden Vorteile, aber diese Mischung baut danach sehr schnell ab. Da sind wir mit den mittelharten Walzen besser aufgestellt.»





Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197





3. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,251 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,501 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,626

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,648

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,743

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,761

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,779

8. Carlos Sainz (E), McLaren, + 0,817

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,834

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,976

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, + 1,015

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,019

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,120

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,477

15. George Russell (GB), Williams, + 1,635

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,649

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,018

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,206

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,514

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,908





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0