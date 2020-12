Christian Horner zu Verstappen: «Gibt immer alles»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Qualifying in Abu Dhabi voll des Lobes für Polesetter Max Verstappen. Er betonte aber auch gleich: «Nun ist es wichtig, dass wir auch im Rennen erfolgreich sind.»

Ganz zum Schluss des letzten Abschlusstrainings der Saison brannte Max Verstappen noch die Pole-Zeit in den Asphalt des Wüstenkurses von Abu Dhabi. Der Red Bull Racing-Star blieb mit 1:.35,246 min knapp schneller als die Mercedes-Piloten. Valtteri Bottas fehlten 25 und Lewis Hamilton 86 Tausendstel auf die Bestzeit.

Verstappen schaffte damit die erste Abu Dhabi-Pole für den Rennstall aus Milton Keynes seit 2013. Er selbst durfte zuletzt beim letztjährigen Brasilien-GP vom ersten Startplatz losfahren. Entsprechend gross war das Lob von Teamchef Christian Horner für den schnellen Niederländer. «Er hat am Ende eine brillante Runde zusammenbekommen und es war denkbar eng, denn die Top-3 trennt weniger als eine Zehntel.»

Verstappen sei vergangene Woche verstimmt gewesen, weil er die Pole verpasst hatte, erklärte der Brite daraufhin. «Umso schöner ist es für das Team, dass er hier eine so phänomenale Leistung gezeigt hat. Es war wichtig für die Mannschaft, die so hart arbeitet, um alles aus dem Auto zu holen, und auch für Honda und Max selbst, der in diesem Jahr immer Leistung geliefert hat.»

«Du weisst, dass du auf Max zählen kannst, er gibt immer alles und er schafft es immer wieder, positiv zu überraschen», schwärmte Horner daraufhin. «Man sieht es auch an der Reaktion des Teams, wie viel dieser Erfolg nach dieser langen, harten Saison bedeutet. Nun ist es wichtig, dass wir auch im Rennen erfolgreich sind und die gute Ausgangslage in ein gutes Rennergebnis umwandeln.»

Zu Alex Albon, der 0,325 sec langsamer als Verstappen blieb und von Position 5 ins Rennen startet, erklärte der 47-jährige Teamchef: «Alex startet auf den weichen Reifen und wenn er gut wegkommt, kann er durchaus vorne eine Rolle spielen.»

Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197