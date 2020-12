Lewis Hamilton schockiert: Probleme mit der Lunge!

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kehrt nach seiner Corona-Erkrankung zu Mercedes zurück und muss in Abu Dhabi von Startplatz 3 ins Rennen gehen: Er gibt gesundheitliche Probleme zu.

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt nach seiner Corona-Erkrankung wieder Formel 1, aber von Normalität kann keine Rede sein. Der englische Superstar sagt: «Ich bin nicht auf 100 Prozent.» Der Mercedes-Star leidet an Nachwirkungen.

Hamilton hat im Abschlusstraining zum Abu Dhabi-GP den dritten Startplatz erreicht und sagt nachher mit leiser Stimme, sich einige Male räuspernd: «Ich bin noch nicht auf hundert Prozent. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich habe noch Probleme mit den Lungen, Corona darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Rennen wird sicher ein hartes Stück Arbeit. Ich habe einfach nicht die volle Energie, eines der Symptome von Corona ist beispielsweise, dass du erschöpft bist, ich habe auch Gewicht verloren. Daher sage ich: Ich bin nicht auf dem gleichen Niveau wie vor dem Grossen Preis von Bahrain. Aber ich werde dennoch alles geben.»

«Generell bin ich einfach froh, dass ich wieder fahren kann, ich fühle grosse Dankbarkeit. Ich will eine tolle Saison zu einem starken Ende bringen, aber ich finde es schwierig, an diesem Wochenende einen Rhythmus zu finden. Ich ging ohne Erwartungen in dieses Training, aber mir war klar, dass von Red Bull Racing und Valtteri viel Gegenwehr kommen würde.»

«Es fühlt sich seltsam an, als wäre ich viel länger weg gewesen als nur eine Runde. Ich habe den Schwung ein wenig verloren. Die Balance des Autos ist auch nicht perfekt, zudem war mein Auto leicht beschädigt, nachdem ich über einen Randstein gerattert war. Die Jungs haben das repariert, so gut es ging. Aber das darf keine Ausrede sein, ich würde nie behaupten, das hätte mich die Pole gekostet. Das würde auch die tolle Leistung von Max schmälern, der einen super Job gemacht und die Pole vollauf verdient hat.»

Fürs Rennen hat sich Hamilton vorgenommen: «Wir wollen Max am Sonntag tüchtig einheizen. Klar mache ich mir schon Gedanken darüber, wie ich im Grand Prix vom dritten Rang vorrücken kann. Gewiss wäre es schön, von der Pole loszufahren, aber das schaffst du nun mal nicht immer. Was ich jetzt schon weiss: Das wird ein hartes Stück Arbeit.»



«Was die Rennstrategie angeht, so erwarte ich keine Überraschungen. Es wird bei den meisten Piloten wohl auf ein Einstopprennen hinauslaufen, weil die Anfahrt zur Box und die Einfahrt zurück auf die Piste so lang ist, da verlierst du einfach zu viel Zeit. Alle werden wohl nur einmal stoppen.»





Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197