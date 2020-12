Lando Norris über Platz 4: «Kleine Überraschung» 12.12.2020 - 18:44 Von Agnes Carlier

Formel 1 © LAT Lando Norris

Nicht der 4. Startplatz an sich sei die grosse Leistung, betonte Lando Norris nach dem Qualifying in Abu Dhabi, sondern die Tatsache dass er bis auf 0,251 sec an die Pole-Zeit von Max Verstappen herankommen konnte.