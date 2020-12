RTL-Aus: Zum Abschied sinkt die Quote noch einmal

Nach rund 30 Jahren ist bei RTL Schluss mit Formel 1. Im letzten Jahr muss der Sender weitere Einbußen hinnehmen – was auch an der fehlenden Spannung liegt.

Man muss es am Ende vor allem positiv sehen: 3,99 Millionen Fans saßen im Schnitt bei den Formel-1-Rennen im Abschiedsjahr von RTL vor dem Fernseher. Immerhin rund vier Millionen, denn von Spannung war in den letzten Wochen der Saison nicht mehr viel zu spüren.

Beeindruckend also, wie groß das Stammpublikum offenbar doch ist. Den Langweiler-GP zum Abschluss in Abu Dhabi und den zeitgleichen emotionalen RTL-Abschied sahen noch einmal 3,51 Millionen Fans. Das entspricht nach Angaben des TV-Senders einem Marktanteil von 17,3 Prozent.

Wie es 2021 mit dem Zuspruch weitergeht, ist offen. Die Zahlen blieben in den vergangenen Jahren lange auf einem gewissen Niveau, sinken nun aber regelmäßig.

2013, beim vierten und letzten Titelgewinn von Sebastian Vettel im Red Bull, sahen im Schnitt 5,28 Millionen Fans bei RTL zu. 2014 waren es 4,35 Millionen, 2015 dann 4,2 Millionen, ehe es 2016 (4,52), 2017 (4,39) und 2018 (4,54) noch einmal Ausschläge nach oben gab.

Doch die Dominanz von Mercedes schlägt sich auch im Interesse nieder. Im Vorjahr waren es 4,05 Millionen Zuschauer gewesen, zum Ausstieg ist RTL bei 3,99 Millionen angekommen. Den Höchstwert gab es übrigens 2001: Bei jedem der 17 Rennen schauten damals im Schnitt 10,44 Millionen Menschen zu. Doch inzwischen ist der Titelkampf in unschöner Regelmäßigkeit weit vor dem Finale entschieden.

Pay-TV-Sender Sky, der ab 2021 exklusiv überträgt, verzeichnete in der abgelaufenen Saison ein Plus. Die Rennen sahen im Schnitt 550.000 Zuschauer, womit die Reichweite laut Sky um rund 15 Prozent über der Vorsaison lag. Sinkende Zahlen hin oder her: Das RTL-Niveau ist hinter der Bezahlschranke noch ein großes Stück entfernt.