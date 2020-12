Nico Rosberg: «Das sind meine Top-Fahrer 2020»

​Formel-1-Champion Nico Rosberg hat die Leistungen der Grand-Prix-Fahrer 2020 unter die Lupe genommen. Der 23fache GP-Sieger sagt, welche Piloten ihm am meisten Eindruck gemacht haben.

27. November 2016: Mit Rang 2 hinter Lewis Hamilton beim WM-Finale von Abu Dhabi sichert sich Nico Rosberg den grössten Erfolg seiner Rennkarriere – er wird Formel-1-Weltmeister. Wenige Tage später erklärt er seinen Rücktritt. Er ist in der Turbohybrid-Ära der Königsklasse der einzige Fahrer, der Lewis Hamilton am Gewinn von sieben Titeln in Folge hindern konnte.

13. Dezember 2020: Die Corona-verkürzte Formel-1-Saison ist zu Ende gegangen, Max Verstappen hat das Finale auf dem Yas Marina Circuit gewonnen, vor den Mercedes-Fahrern Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Für den 23fachen GP-Sieger Rosberg ist das Anlass, ein wenig in den Rückspiegel zu blicken und zu erklären, welche Fahrer ihm 2020 am meisten Eindruck gemacht haben.

Der Wiesbadener sagt auf seinem eigenen YouTube-Kanal: «Natürlich ist Lewis Hamilton meine Nummer 1. Wer so Jahr um Jahr um Jahr auf höchstem Niveau fährt und nun auch all diese Rekorde an sich gerissen hat, der ist einfach der beste Mann.»

Rosberg weiter: «Meine Nummer 2 ist Max Verstappen. Ich finde, Lewis und Max fahren in einer eigenen Liga. Ich sehe, wie Verstappen in jedem Rennen das Maximum aus seinem Rennwagen holt, der Niederländer macht wirklich einen überaus eindrucksvollen Job.»

«Bei der Nummer 3 des Jahres haben ich mich ein wenig schwerer getan. Ich sehe da Charles Leclerc und Daniel Ricciardo auf Augenhöhe. Aber letztlich entscheide ich mich für den Monegassen, weil er Ferrari viel besser hat aussehen lassen. Ich fand auch sehr imposant, wie er Sebastian Vettel hinter sich gelassen hat, und wir reden hier immerhin von einem der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Leclerc ist ein unglaubliches Talent.»



«Meine Nummer 4 ist daher Daniel Ricciardo. Ich bin der Meinung, der Australier hat eine ganz starke Saison gezeigt. Auch bei ihm gilt, dass er mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht hat als es das Auto eigentlich zulassen sollte.»



«Der fünfstärkste Fahrer der WM-Saison 2020 ist für mich der Franzose Pierre Gasly, nicht nur wegen seines Sieges in Monza. Er hat sich erneut gesteigert und ist meist zur Stelle, wenn es etwas zu holen gibt.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0