Red Bull: Entscheidung Pérez/Albon am 18. Dezember

​Am 18. Dezember wird sich entscheiden, wer 2021 bei Red Bull Racing an der Seite von Max Verstappen fahren wird – entweder wie bisher der Thai-Brite Alexander Albon oder der erfahrene Sergio Pérez.

Am Freitag, 18. Dezember, wird darüber entschieden, wer den letzten Platz im Formel-1-Startfeld 2021 erhalten wird, ob bei Red Bull Racing 2021 neben Max Verstappen GP-Sieger Sergio Pérez antritt oder erneut der 24jährige Alexander Albon.

Mit Pérez würde Red Bull nicht einen Mann aus dem eigenen Nachwuchsprogramm ins grössere Formel-1-Team holen, sondern einen Piloten, der verlässlich Ergebnisse auf hohem Niveau einfährt und RBR dabei helfen kann, Mercedes-Benz im Konstrukteurs-Pokal zu gefährden.

Die Leistungen des 24jährigen Londoners Albon waren 2020 zu wenig konstant, der Abstand zum starken Max Verstappen in der Regel zu gross. Albon wurde bis einschliesslich des WM-Finales von Abu Dhabi die Chance gegeben, sich zu beweisen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir wollten von ihm Leistungen sehen, mit welchen er klarmacht – dieses Cockpit ist meines!»

Tatsächlich zeigte Albon beim WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit sein vielleicht stärkstes Wochenende, mit einem soliden vierten Startplatz und Platz 4 im Rennen. Albon errang überdies in Mugello und beim Bahrain-GP jeweils den dritten Platz. Aber der siebte WM-Schlussrang mit 105 Punkten war unterm Strich enttäuschend. Zum Vergleich: Max Verstappen wurde WM-Dritter und holte mehr als doppelt so viele Punkte (214).

Sergio Pérez hat im Rahmen des WM-Finales gesagt: «Dies ist nicht mein letzter Grand Prix gewesen.» Für Insider wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn wäre es «rundweg lächerlich, dass ein Fahrer von diesem Format im Startfeld 2021 keinen Platz findet». Ex-GP-Pilot Martin Brundle sagte: «Es spräche wahrlich nicht für die Königsklasse, wenn ein GP-Sieger zwischen Stuhl und Bank fallen würde.» Pérez ist WM-Vierter geworden, obschon er nur bei 15 der 17 Läufe am Start stand (die beiden Rennen in Silverstone musste er wegen seiner Corona-Erkrankung auslassen).



Für den 30jährigen Pérez wäre Red Bull Racing der vierte Rennstall in der Formel 1 – nach Sauber (2011/2012), McLaren (2013) sowie Force India/Racing Point (2014 bis 2020).



Der Mittelamerikaner hat an 191 Grands Prix teilgenommen, davon seinen 190. im Rahmen des Sakhir-GP sensationell gewonnen (kein Formel-1-Fahrer musste länger auf seinen ersten Sieg warten als er); Pérez hat vier Mal eine beste Rennrunde erzielt und stand insgesamt zehn Mal auf dem Siegerpodest.





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0



