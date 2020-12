Bestätigt: Red Bull Racing mit Pérez neben Verstappen

​Jetzt ist die Bestätigung da: Red Bull setzt 2021 ins zweite Red Bull Racing-Auto neben Max Verstappen nicht den Thai-Briten Alexander Albon, sondern den mexikanischen GP-Sieger Sergio Pérez.

Letztlich haben die Leistungen entschieden: Im zweiten Rennwagen von Red Bull Racing sitzt 2021 nicht mehr der Thai-Brite Alexander Albon (24) sondern Sakhir-GP-Sieger Sergio Pérez (30). Damit holt Red Bull erstmals seit Jahren keinen Mann aus dem eigenen Nachwuchsförderprogramm ins grössere Formel-1-Team, sondern einen Piloten, der verlässlich Ergebnisse auf hohem Niveau einfährt und RBR dabei helfen kann, Mercedes-Benz in der Konstrukteurs-Meisterschaft zu besiegen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht, denn wir schätzen Alex Albon. Nachdem wir alle Daten analysiert haben, kamen wir zum Schluss, dass Sergio der richtige Mann ist, um 2021 an der Seite von Max Verstappen zu fahren.»

Pérez hat gemäss Angaben von Red Bull Racing «zunächst einen Einjahresvertrag erhalten». Der Mexikaner wird zum vierten RBR-Stallgefährten, nach Daniel Ricciardo, Pierre Gasly und Alexander Albon.

Die Leistungen des Londoners Albon in der Saison 2020 waren zu wenig konstant, meist war der Abstand zu Team-Leader Max Verstappen zu gross. In den letzten drei Rennen der Saison konnte Albon zwar einen Podestplatz (Dritter im Bahrain-GP) erobern und einen vierten Rang im WM-Finale von Abu Dhabi, aber das war letztlich zu wenig.

Der Blick in die WM-Tabelle zeigt: Verstappen holte mehr als doppelt so viele Punkte wie Albon (214:105), der Niederländer stand elf Mal auf dem Siegerpodest, er holte damit aus zwölf Zielankünften sehr viel heraus. Albon schaffte es nur zwei Mal unter die besten Drei. Dr. Marko rügte: «Wenn es im Training nicht ideal läuft, dann lässt sich Alex oft aus dem Konzept bringen.»



Das führte zu mässigen Trainingsplatzierungen. Verstappen erreichte im Qualifikationsschnitt eine Platzierung von 3,12, Albon hingegen nur eine 7,18; im Schnitt lag der Thai-Brite um 0,546 sec hinter dem Niederländer.



Der Thai-Brite wird 2021 die Rolle des Ersatzfahrers übernehmen, sich im Arbeit im Rennsimulator kümmern, eine spätere Rückkehr als Stammfahrer ist nicht ausgeschlossen.



Für den 191fachen GP-Teilnehmer Sergio Pérez ist Red Bull Racing der vierte Rennstall in der Formel 1 – nach Sauber (2011/2012), McLaren (2013) sowie Force India/Racing Point (2014 bis 2020).



Der Mexikaner fuhr 2020 in beneidenswerter Form: Er musste wegen einer Corona-Erkrankung die beiden Läufe in Silverstone auslassen und wurde trotzdem WM-Vierter, in 15 Rennen fiel er nur einmal aus (unverschuldet) und kam nur zwei Mal nicht in die Top-Ten.





FIA Formel-1-Meldeliste 2021

Team: Alfa Romeo Racing ORLEN

Firma: Sauber Motorsport AG

Chassis: Alfa Romeo Racing

Motor: Ferrari

Fahrer: Kimi Räikkönen (Startnummer 7), Antonio Giovinazzi (99)



Team: Alpine F1 Team

Firma: Renault Sport Racing Ltd.

Chassis: Alpine

Motor: Renault

Fahrer: Fernando Alonso (14), Esteban Ocon (31)



Team: Aston Martin BWT F1 Team

Firma: Racing Point UK Ltd.

Chassis: Aston Martin

Motor: Mercedes

Fahrer: Sebastian Vettel (5), Lance Stroll (18)



Team: Haas F1 Team

Firma: Haas Formula LLC

Chassis: Haas

Motor: Ferrari

Fahrer: Nikita Mazepin (9), Mick Schumacher (47)



Team: McLaren F1 Team

Firma: McLaren Racing Ltd.

Chassis: McLaren

Motor: Mercedes

Fahrer: Daniel Ricciardo (3), Lando Norris (4)



Team: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Firma: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

Chassis: Mercedes

Motor: Mercedes

Fahrer: Lewis Hamilton (44), Valtteri Bottas (77)



Team: Red Bull Racing

Firma: Red Bull Racing Ltd.

Chassis: Red Bull Racing

Motor: Honda

Fahrer: Max Verstappen (33), Sergio Pérez (11)



Team: Scuderia AlphaTauri Honda

Firma: Scuderia AlphaTauri

Chassis: AlphaTauri

Motor: Honda

Fahrer: Pierre Gasly (10), Yuki Tsunoda (22)



Team: Scuderia Ferrari Mission Winnow

Firma: Ferrari SpA

Chassis: Ferrari

Motor: Ferrari

Fahrer: Charles Leclerc (16), Carlos Sainz (55)



Team: Williams Racing

Firma: Williams Grand Prix Engineering Ltd.

Chassis: Williams

Motor: Mercedes

Fahrer: George Russell (63), Nicholas Latifi (6)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

9. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

6. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

1. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

5. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

3. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

5. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi