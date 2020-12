Vettel über Grosjean: «Kurz vor der Katastrophe»

Sportlich ist der siebte Titelgewinn von Lewis Hamilton Sebastian Vettels Moment des Jahres, doch der vierfache Weltmeister weiss: Es gibt Wichtigeres als Rekorde – etwa das Überleben aller beteiligten.

Für Sebastian Vettel war der Feuerunfall von Romain Grosjean in der Wüste von Bahrain der Moment des Jahres 2020, wie der Deutsche in seinem Gastbeitrag auf «faz.net» offenbart. Genauer gesagt ist es der vergleichsweise glimpfliche Ausgang des spektakulären Abflugs des Genfers, der beim Heppenheimer den stärksten Eindruck hinterlassen hat.

«Ich habe noch in der Runde nach dem Unfall die Nachricht erhalten, dass Romain aus dem Wrack herausgekommen ist. Das war für mich entscheidend. Ich habe mir die Bilder der Dauerschleife auf den Monitoren dann nicht länger angeschaut in der Pause bis zum Neustart. Vielleicht war das ganz gut so. Ich konnte ohne Probleme wieder einsteigen», erinnert sich der vierfache Champion.

Und Vettel betont: «Wenn man den Hergang betrachtet und halbwegs bei Verstand ist, sieht man, dass Romain extrem viel Glück gehabt hat. Das hätte ganz anders ausgehen können. Die Autos sind sicherer als in der Vergangenheit. Noch vor wenigen Jahren hätte dieser Unfall einen schlimmeren Ausgang gehabt.»

Der 53-fache GP-Sieger verweist auf das Risiko, das in der Formel 1 mit ihren hohen Geschwindigkeiten immer mitfährt. Und der 33-Jährige fordert: «Man sollte den Unfall nie als Beweis für die Sicherheit der Autos betrachten und sich sicher fühlen. Es gab viele positive Aspekte, er hat es geschafft. Wie er diesen Crash nahezu unverletzt überstehen konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel, er stand kurz vor der Katastrophe. Dass er noch bei uns ist, dass er lebt, ist deshalb für mich der Moment des Jahres.»

Sportlich sei der siebte Titelgewinn von Lewis Hamilton, der damit mit dem bisherigen Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen konnte, das Highlight für Vettel. «Aber das Wichtigste am Ende einer Saison ist, keinen Fahrer verloren zu haben», erklärt er zum Schluss seiner Kolumne noch einmal. Grosjean konnte den Flammen nach 28 Sekunden aus eigener Kraft entkommen und kam mit vergleichsweise leichten Verbrennungen davon.

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0