Jenson Button und Brittny Ward: Erstes Mädchen ist da

​Formel-1-Weltmeister Jenson Button und seine Verlobte Brittny Ward freuen sich über Familienzuwachs: 18 Monate nach Söhnchen Hendrix ist nun die kleine Lenny Monrow auf die Welt gekommen.

Die Feiertage 2020 werden für Jenson Button und Brittny Ward immer in schöner Erinnerung bleiben. Am 27. Dezember hat der englische Formel-1-Weltmeister Bilder aus dem Krankenhaus gepostet und dazu geschrieben: «Willkommen Lenny Monrow. Mammi und Papi sind schon ganz vernarrt in dich. Sie hat die süssesten Grübchen, ganz wie ihr Bruder Hendrix. Britt geht es hervorragend und erholt sich schnell. #babybutton»

Für den 40jährigen Button und seine zehn Jahre jüngere Verlobte ist es nach Hendrix das zweite Kind. Der Junge kam im Juli 2019 auf die Welt.

Eigentlich wollten Button und Brittny schon im Juli 2019 heiraten, aber der erste Termin platzte wegen der Schwangerschaft mit Hendrix. Der zweite Termin im Sommer 2020 musste wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Der 15fache GP-Sieger und das Model sind seit 2016 ein Paar.

Nach Abschluss seiner Formel-1-Karriere 2017 (mit einem Einsatz in Monaco im McLaren von Fernando Alonso, als der Spanier am Indy 500 teilnahm) fuhr Button in der japanischen GT-Meisterschaft, 2018 holte er den Titel. Der Formel-1-Weltmeister von 2009 arbeitet auch als GP-Experte für die britische Sky.

Am 18. Dezember 2020 wurde bekannt: Jenson Button steigt in die neue DTM ein – mit seinem Team «Jenson Team Rocket RJN» hat sich der Brite offiziell eingeschrieben.



Eingesetzt werden Renner des Typs McLaren 720S GT3, die Anzahl wurde ebenso wenig bekanntgegeben wie der oder die Fahrer. Ob Button also selbst ins Cockpit steigt, ist demnach offen. Gut möglich ist es aber, dass er Einsätze bestreiten wird.



Jenson Button: «Ich habe die DTM immer geliebt und es ist toll, zu sehen, wie die Serie mit den GT3-Fahrzeugen ein neues Kapitel aufschlägt. Ich kenne Gerhard Berger seit langer Zeit, und ich bin davon überzeugt, dass er für eine gute Show sorgen wird! Hinter den Kulissen arbeiten wir alle mit Hochdruck daran, dass dieses DTM-Projekt ein Erfolg wird. Ich bin erfreut, dass wir unsere Aktivitäten mit McLaren ausbauen können.»