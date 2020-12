Carlos Sainz über Ferrari: «Das stimmt einfach nicht»

​Weltmeister und GP-Sieger wurden von Ferrari gnadenlos aussortiert. Aber Carlos Sainz ist nicht der Ansicht, dass der italienische Rennstall seine Fahrer verschlingt: «Das stimmt einfach nicht.»

Der grosse Michael Schumacher hörte einst Ende 2006 bei Ferrari auf, weil die Italiener bereits Kimi Räikkönen verpflichtet hatten und der Deutsche dem jungen Felipe Massa nicht im Weg stehen wollte. Der Vertrag von Räikkönen wurde vorzeitig aufgelöst, weil Fernando Alonso für 2010 erhältlich wurde. Auch das Abkommen des Asturiers wurde nicht voll umgesetzt, dieses Mal, weil Sebastian Vettel zur Saison 2015 hin engagiert wurde. Noch vor der Saison 2020 wurde Vettel mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag erhalten würde.

Ferrari ist ein Dampfkochtopf, in keinem Rennstall ist der Druck auf Formel-1-Piloten höher. Aber Vettel-Nachfolger Carlos Sainz sagte zum Schluss der WM-Saison 2020 in Abu Dhabi: «Es stimmt einfach nicht, dass Ferrari seine Fahrer verschlingt.»

Der 26jährige Madrilene erklärt: «Schauen wir uns Vettel an – welcher Fahrer würde nicht gerne fünf Jahre lang für Ferrari fahren? Und auch Fernando Alonso verbrachte fünf Jahre bei Ferrari. Wenn Ferrari also ein Team wäre, das seine Fahrer verschlingt, was ist dann ein Rennstall wie Renault?»

«Ich komme zu Ferrari als kompletterer Fahrer als ich es zuvor bei Toro Rosso und Renault war. Ich habe mein Rennhandwerk verfeinert, ich starte besser, ich habe auf eine schnelle Runde zugelegt. Ich sehe mich in einer kontinuierlichen Entwicklung. Die Stabilität bei McLaren hat es mir erlaubt, als Racer dazu zu lernen, ich kann mehr aus einem Rennwagen holen und auch aus mir selber. Ich habe nie mehr als zwei Saisons im gleichen Team verbracht. Ich würde gerne bei Ferrari eine solche Zeitspanne erhalten, um mir das passende Umfeld zu erzeugen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0