GP-Saison 2021: Rennstart wieder zur vollen Stunde

​Vor drei Jahren wurde in der Königsklasse eingeführt, dass ein WM-Lauf immer zehn Minuten nach der vollen Stunde gestartet wird. Diese Regel soll es ab der Grand-Prix-Saison 2021 nicht mehr geben.

Die Formel-1-Leitung mit dem damaligen CEO Chase Carey und Sportchef Ross Brawn ging 2018 dazu über, die Rennen in Europa grundsätzlich eine Stunde später zu starten. Während viele Fans der Königsklasse jahrelang verinnerlicht hatten, dass ab 14.00 Uhr gefahren wird, war das jetzt auf einmal 15.00 Uhr. Aber halt, nein, um genau zu sein, wurde eine Startzeit von 15.10 eingeführt.

Was bitteschön sollte das mit den zehn Minuten? Antwort: Dieser Schritt wurde als notwendig erachtet, damit jene Sender, die nur ein kurzes Zeitfenster für die Live-Übertragungen zur Verfügung haben, eine knackig-kurze Vorberichterstattung liefern können.

Es wurde auch erwartet, dass diese Sender eher Spannung aufbauen können, wenn die Zuschauer ein wenig länger das Treiben vor dem Start beobachten. Die Fans waren nicht beeindruckt. Die meisten GP-Anhänger fanden das Ändern der Startzeit die Antwort auf eine Frage, die sich nicht gestellt hatte.

Nun werden die besagten zehn Minuten wohl über Bord geworfen: Die Rennen der kommenden Saison sollen wieder zur vollen Stunde stattfinden. Und es wird auch überlegt, bei den Rennen in Europa auf die gewohnte Startzeit von 14.00 Uhr zurückzuwechseln.



Wann genau die Abschlusstrainings und Rennen stattfinden werden, will «Formula One Management» zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi