Kevin Magnussen ist Papa: Kleine Laura als Frühgeburt

​Der frühere Haas-Pilot Kevin Magnussen ist überglücklich: Seine Ehefrau Louise hat ihm die kleine Laura geschenkt. Der Däne schreibt auf Instagram: «Was für ein fabelhaftes Gefühl, Vater zu werden!»

Das Jahr hat für Louise und Kevin Magnussen gut begonnen, allem zum Trotz: Der frühere Haas-Fahrer und seine Ehefrau freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes.

Der 28jährige Däne schreibt auf Instagram: «Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen – als Louise und ich unser kleines Mädchen in der Welt begrüssen durften. Was für ein fabelhaftes Gefühl, Vater zu werden! Laura ist sieben Wochen früher als erwartet geboren worden, also sind wir derzeit mit ihr im Krankenhaus, um sicherzustellen, dass die stark und gesund genug ist, bevor wir mit ihr nach Hause fahren.»

Der 119fache GP-Teilnehmer schreibt auch: «Demnächst will ich in die USA fliegen, was derzeit nicht ganz einfach ist. Aber ich will dort um meinen zweiten Sieg 2021 kämpfen.»

Nachdem Magnussen in der Formel 1 keinen Platz mehr erhalten hatte, unterzeichnete Kevin einen Vertrag bei Chip Ganassi für die IMSA-Serie. «Überall auf der Welt kennt man im professionellen Rennsport den Namen Chip Ganassi. Und man weiss, was er im Motorsport bedeutet. Chip hat eine der besten Rennorganisationen aufgebaut. Man kann in die Geschichte zurückblicken und die enormen Erfolge sehen, insbesondere in Bezug auf Sportwagenrennen. Das ist eine grossartige Gelegenheit für mich, ich kann es kaum erwarten loszulegen.»



Magnussen blickt nach vorne und spürt keine Bitterkeit, was das mögliche Ende seiner Formel-1-Karriere angeht. Er hatte dazu beim WM-Finale von Abu Dhabi festgehalten: «Ein Kapitel ist geschlossen worden, und was war das für eine Reise! Schon als ich ein Knirps war, bedeutete mir die Formel 1 alles. Als ich meinen Lehrern in der Schule eröffnete, dass ich Grand-Prix-Fahrer werden würde, haben sie mich ausgelacht. Aber ich wusste tief in meinem Herzen, dass ich das schaffen würde. Klar war ich ein naives Kind, völlig unbelastet von den gewaltigen Herausforderungen, die auch mich zukommen würden, aber ich wusste einfach – ich pack das.»



«Ich hätte das niemals geschafft ohne die Unterstützung meiner Familie, besonders durch meine Eltern. Als ich ihnen von meinem Traum erzählte, spürte ich, wie sich an mich glaubten. Auch wenn uns allen klar war, dass ich weit davon entfernt war, die notwendigen Mittel zu haben, um mein Ziel zu erreichen.»



«Doch ich hatte das unfassbare Glück, Menschen kennenzulernen, die mich gefördert haben, und dafür werde ich ihnen immer dankbar sein. Nun freue ich mich auf einen neuen Abschnitt meiner Rennkarriere.»



«Mein Vater Jan fährt seit mehr als zwanzig Jahren in Amerika, und ich habe ihn auf vielen Reisen begleitet. Mir hat es in den USA immer gefallen, und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dort zu leben und Rennen zu fahren.»



Die IMSA-Meisterschaft beginnt Ende Januar in Daytona.