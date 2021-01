Lando Norris: Flug nach Hause, dann neue Quarantäne

​Am 4. Januar wurde Lando Norris in Dubai positiv auf Corona getestet. Der McLaren-Fahrer musste sich zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Vor dem Rückflug nach Hause gibt es noch eine Hürde.

Das Jahr begann für den jungen Engländer Lando Norris nicht wie geplant: Der 21jährige McLaren-Fahrer war nach Dubai geflogen, um sich in Form eines Trainingslagers auf die GP-Saison 2021 vorzubereiten. Aber das Training im Freien musste warten, denn der WM-Neunte hatte sich mit dem Coronavirus infiziert!

McLaren teilte dazu mit: «Wir bestätigen, dass Lando Norris am 4. Januar in Dubai positiv auf Corona getestet worden ist. Gemäss der Vorschriften der Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird er sich einer zweiwöchtigen Quarantäne unterziehen, dies in seinem Hotel.»

Norris war der vierte GP-Fahrer, der positiv auf Corona getestet wurde, nach den Racing-Point Fahrern Sergio Pérez und Lance Stroll sowie Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Der Mexikaner verpasste deswegen die beiden Rennen in Silverstone 2020, der Kanadier den WM-Lauf auf dem Nürburgring (Nico Hülkenberg sprang jeweils ein), Hamilton konnte den Sakhir-GP nicht bestreiten, um dann angeschlagen beim WM-Finale anzutreten. Knapp zehn Tage nach Norris wurde auch bei Ferrari-Ass Charles Leclerc Corona nachgewiesen.

Norris schrieb auf seinen sozialen Netzwerken: «Als ich nichts mehr riechen und schmecken konnte, zog ich mich sofort zurück und machte einen Corona-Test. Der wies den Virus nach. Also habe ich all meine Kontakte angegeben und mich isoliert. Es geht mir so weit gut, abgesehen vom Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns habe ich nichts. Bleibt gesund!»



Inzwischen sind die 14 Tage abgelaufen, und Norris möchte nach Hause fliegen. Bevor er eine Maschine Richtung Grossbritannien besteigen darf, muss er einen negativen Coronatest vorweisen.



Gemäss Vorschriften von Grossbritannien wird sich Norris nach Ankunft in England erneut in Quarantäne begeben müssen, denn seit 18. Januar gilt – alle international Einreisenden müssen einen negativen Test besitzen und ungeachtet dessen anschliessend für zehn Tage in Isolation.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi