Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Fünf Tage Imola-Training

​Der 4. November 2020 war für den jungen Japaner Yuki Tsunoda ein grosser Tag: Erster Einsatz in einem Formel-1-Auto. Bald kehrt der GP-Neuling nach Imola zurück – Testfahrten vor der Saison 2021.

Yuki Tsunoda wird den 4. November 2020 sein Leben lang nicht vergessen: Damals durfte der 20jährige Japaner zum ersten Mal einen Grand-Prix-Rennwagen testen, er rückte mit einem 2018er Fahrzeug in AlphaTauri-Farben aus, beim Auto in Imola handelte es sich um einen Toro Rosso-Honda.

Der Gesamtdritte der Formel-2-Meisterschaft 2020 erinnert sich: «Als der Motor angelassen wurde, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl – das passiert jetzt wirklich! Die Formel 1 war immer mein Traum.» Der nächste Traum ging wenige Wochen später in Erfüllung: Tsunoda erhielt die Zusage, 2021 an der Seite von Pierre Gasly Formel-1-Rennen für AlphaTauri zu bestreiten.

Um sich optimal auf seine erste GP-Saison vorzubereiten, erhält Tsunoda reichlich Kilometer: Am 26./27. Januar sowie am 23. bis 25. Februar rückt die AlphaTauri-Mannschaft nach Imola aus, die Rennstrecke liegt nur zwanzig Autominuten vom Rennwagenwerk der Scuderia in Faenza entfernt.

Es gibt drei Gründe, wieso AlphaTauri nach Imola reist: Erstens bestehen die Wintertests in Bahrain aus nur drei Tagen, als eineinhalb pro Stammfahrer. Zweitens soll Tsunoda mehr Formel-1-Kilometer erhalten. Drittens wird AlphaTauri Ende Februar das 2021er Auto für einen so genannten Filmtag auf die Bahn bringen. Dieser Tag soll der 24. Februar sein.



Zur Erinnerung: Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben. Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als Testtag missbraucht – so wie das früher passiert ist. Viele Teams sind jedoch dazu übergangenn, den Filmtag als Roll-out oder Shakedown zu verwenden, also als erste Probefahrt mit einem neuen Modell, wenn es um Funktion geht, noch nicht um Leistungsfähigkeit.



Das Formel-1-Reglement bleibt stabil, wonach – vom Filmtag, dem Wintertest sowie dem Nachsaisontest abgestehen – nicht getestet wird. Ausnahmen sind gestattet, wenn ein mindestens zwei Jahre altes Auto eingesetzt wird, dafür besteht keine Beschränkung. Also bewegen Tsunoda und Gasly in Imola ein 2018er Toro Rosso-Honda in AlphaTauri-Farben.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi