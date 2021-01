Nico Rosberg fordert: Nicht mehr nur Show und Siege!

Der Motorsport steckt nicht zuletzt durch Corona in der Krise. Nico Rosberg findet, dass der Motorsport den Wandel der Gesellschaft mitgehen sollte.

Die Corona-Krise hat den Motorsport im Griff, sie hat dafür gesorgt, dass sich viele Entwicklungen beschleunigt haben, einige davon leider auch in die negative Richtung. Einige Folgen, wie zum Beispiel wirtschaftliche, sind immer noch nicht absehbar.

Vor allem in den kleineren Rennserien wird um das Überleben gekämpft. Aber auch die große Formel 1 wurde von der Pandemie finanziell hart getroffen, sie konnte zwar eine Saison mit 17 Rennen auf die Beine stellen, trug aber zum Großteil Geisterrennen aus.

Auch die Saison 2021 wird unter dem Eindruck der Pandemie stehen. Die große Frage, die sich viele deshalb stellen: Wie wird es weitergehen?

«Der Motorsport sollte den Wandel der Gesellschaft mitgehen, wertebasierter zu werden. Es darf nicht mehr nur um Show und Gewinne gehen», sagte der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bei e-formel.de.

Rosberg weiter: «Wir müssen uns als Sport auch einsetzen, um Gutes zu tun, was der Gesellschaft als Ganzes dienen wird. Das betrifft die Entwicklung nachhaltiger Technologien, etwa dass die Formel 1 synthetische Kraftstoffe einsetzt und führend mitentwickelt. Oder dass die Formel E auf den Klimawandel aufmerksam macht. Davon könnte die ganze Welt profitieren. Das ist die Zukunft des Motorsports - und übrigens auch unserer gesamten Wirtschaft.»

Glaubt Rosberg, dass die Jugend so weiterhin interessiert am Motorsport sein wird?

«Die Jugend interessiert sich immer mehr auch für das Thema Nachhaltigkeit. Das bewegt sie. Wir schaffen eine Kombination zwischen diesem Interesse und der Faszination für den Rennsport», so Rosberg.

Hinzu komme eine neue Rennserie wie die Extreme E: «Ich glaube, das wird auch für neue Zielgruppen sehr, sehr spannend sein.»