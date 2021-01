Esteban Ocon: Fernando Alonso ist ein harter Knochen

​Der Franzose Esteban Ocon (24) über die GP-Saison 2021 von Alpine, seinen neuen Stallgefährten Fernando Alonso, den Abschied von Teamchef Cyril Abiteboul und die Ankunft von Sportchef Davide Brivio.

Es ist viel im Wandel bei den Franzosen: In der Formel 1 ist aus Renault jetzt Alpine geworden, Teamchef Cyril Abiteboul hat den Konzern verlassen, der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso kehrt auf die GP-Pisten zurück, und Ex-Suzuki-Teamchef David Brivio hat den Posten des Sportdirektors bei Alpine übernommen.

Der 24jährige Esteban Ocon – beim Sakhir-GP 2020 sensationeller Zweiter – sagt über die kommende Saison: «Wir haben die vergangene Saison in guter Form beendet, nachdem wir im Sommer tüchtig zugelegt hatten. Wir wollen dieses hohe Niveau halten und uns weiter verbessern. Wir wollen an rohem Speed den besten Rennställen näherkommen. Wo wir mit dem 2021er Auto stehen, lässt sich aber erst bei den Wintertestfahrten erahnen.»

Die beginnen am 12. März auf dem Bahrain International Circuit und werden drei Tage dauern.



Normalerweise würde Ocon jetzt viel Zeit im englischen Rennwagenwerk von Enstone verbringen, «aber wegen der Massnahmen im Kampf gegen Corona ist das Reisen derzeit schwierig. Also läuft derzeit alles übers Telefon oder über Videokonferenz. Das war auch die erste Gelegenheit, um mit Davide Brivio zu sprechen. Mein erster Eindruck: Wir sind in guten Händen.»



Was sagt Ocon zum Abschied von Cyril Abiteboul? «Es stimmte mich traurig, denn ich weiss, wieviel Herzblut Cyril in dieses Projekt investiert hat. Und langsam ernten wir die Früchte dieser Arbeit. Cyril war für meine Karriere sehr wichtig, und das werde ich ihm nie vergessen.»



Zum künftigen Stallgefährten Fernando Alonso meint Ocon: «Zunächst einmal ist er top-fit, er sieht mit seinen 39 Jahren aus wie 20! Ich bin davon überzeugt, dass er vom ersten Einsatz an auf Speed sein wird. Dabei hilft ihm seine enorme Erfahrung.»



«Mir ist klar, dass Fernando als Stallgefährte ein harter Knochen sein wird. Ich werde das Beste aus mir herausholen müssen, um ihn zu schlagen. Ich erwarte, dass wir uns gegenseitig anstacheln und das Team gemeinsam vorwärtsbringen.»



«Wir standen immer in Kontakt, auch als noch nicht klar war, dass er sein Comeback geben würde. Ich spüre enormen Respekt für ihn. Er und Michael Schumacher, das waren meine Idole, als ich jünger war.»



Und nun wird Ocon 2021 gegen Michaels Sohn Mick antreten. Esteban weiter: «Ja, genau, ist das nicht etwas verrückt? Verrückt, aber auch schön – ich freue mich sehr darauf.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi