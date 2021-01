Ferrari: Carlos Sainz fährt, Charles Leclerc fraglich

​Die Scuderia Ferrari will ihren Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc vor den Wintertests Fahrpraxis verschaffen. Geplant sind zwei Tage für den Spanier und den Monegassen, dazu weitere drei für die Junioren.

Als der Spanier Carlos Sainz hörte, dass die Wintertests 2021 aus lediglich drei Tagen bestehen werden, also eineinhalb für jeden Stammfahrer, da spottete der 26jährige Madrilene: «Das reicht ja noch nicht einmal, um alle Funktionen des Lenkrads zu verinnerlichen!»

Schon im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärt: «Wir werden Mittel und Wege finden, damit Carlos mit unserer Mannschaft arbeiten kann.» Vor dem Hintergrund der Testbeschränkung war klar – das konnte nur mit einem mindestens zwei Jahre alten Rennwagen geschehen.

Inzwischen steht fest, wie das ablaufen wird: Am Mittwoch und Donnerstag, 27./28. Januar, fahren auf der Ferrari-Teststrecke von Fiorano die Stammpiloten Charles Leclerc und Carlos Sainz, Montag (25.), Dienstag (26.) und Freitag (29.) sollen die Nachwuchsfahrer der Fahrer-Akademie hinters Lenkrad – Marcus Armstrong aus Neuseeland, Robert Shwartzman aus Russland und Giuliano Alesi aus Frankreich. Gefahren wird mit einem 2018er Ferrari SF71H. Ob der Engländer Callum Ilott (Ferrari-Testfahrer 2021) fahren wird, ist noch nicht beschlossen.

Ob Leclerc wirklich fahren kann, ist fraglich. Das wird zunächst einmal davon abhängen, ob er Corona-negativ getestet wird. Am 14. Januar war beim zweifachen GP-Sieger der Virus nachgewiesen worden, gemäss Vorschriften in Monaco musste er daraufhin für zehn Tage in Quarantäne. Es ist auch unklar, wie sehr Corona dem GP-Star zugesetzt hat. Ist Leclerc nicht einsatzfähig, wird Sainz an beiden Tagen fahren.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi