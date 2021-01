Esteban Ocon bewundert Rallye-Stars: Eier in der Hose

​Esteban Ocon hat mit einem Alpine A110S-Sportwagen als Vorausfahrzeug die zwei Sonderprüfungen der Rallye Monte Carlo absolviert. Der Alpine-GP-Pilot: «Rallye-Stars haben wahrlich Eier in der Hose!»

Esteban Ocon sass nicht zum ersten Mal in der adretten Alpine A110S. «Damit fuhr ich im vergangenen Oktober ein paar Runden auf der Nordschleife», sagt der Formel-1-Pilot von Alpine (2020 als Renault am GP-Start). Aber nun hat der 24jährige Ocon erstmals an einer Rallye teilgenommen, wenn auch ausser Konkurrenz. Der Zweite des Sakhir-GP 2020 fuhr als Vorausfahrzeug bei der berühmten Rallye Monte Carlo die ersten beiden Sonderprüfungen.

Nach SS1 von Saint-Disdier nach Corps und SS2 von Saint-Maurice nach Saint-Bonnet ist Ocon hin und weg: «Das war der Hammer! Ich habe mich königlich amüsiert. Mit jedem Kilometer habe ich mich im Wagen und auf der Strasse wohler gefühlt.»

«Ich fand es besonders interessant zu sehen, wie die verschiedenen Strassenoberflächen unterschiedliche Haftung erzeugen. Es war auch ungewöhnlich, einem Beifahrer zuzuhören. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich seine Ansagen und die Action auf der Bahn in Einklang gebracht habe. Wenn du in einer Kurve bist, hast du bereits die Information für die darauffolgende im Ohr. Damit musst du erst mal klarkommen.»

«Das war ein grandioser Rahmen, um die Arbeit mit Alpine aufzunehmen und erstmals die Farben von Alpine zu tragen.»



Die Bewunderung von Ocon für die Rallye-Asse hat sich vervielfacht: «Ich habe mir viele Rallyes angesehen und fand die Bordkamera-Aufnahmen immer besonders eindrucksvoll. Es sieht so verdammt schnell aus, aber gleichzeitig hast du bei Könnern wie Sébastien Ogier auch immer den Eindruck, dass sie die totale Kontrolle haben. Wenn du dann selber fährst, dann merkst du erst richtig, wie eng die Strasse ist. Diese Piloten haben wahrlich Eier in der Hose!»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi