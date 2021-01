Fernando Alonso (Alpine): «Das vergisst du niemals»

​Der Spanier Fernando Alonso gibt Ende März in Bahrain sein GP-Comeback. Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 ist überzeugt davon, dass er auch als 39-Jähriger Erfolg haben wird: «Ich bin voller Zuversicht.»

Fernando Alonso ist in den Schoss von Renault zurückgekehrt: 2020 hat er einen Zweijahresvertrag bei den Franzosen unterzeichnet, Ende März steht er in einem Alpine genannten Werksrenner wieder am GP-Start, als 39-Jähriger wohlgemerkt. An den geplanten WM-Auftaktort Bahrain hat der Renault-Weltmeister der Jahre 2005 und 2006 gute Erinnerungen – hier konnte er zwei seiner 32 GP-Siege feiern, 2006 mit Renault, 2010 bei seinem ersten Rennen mit Ferrari.

Fernando Alonso sagt in einem Interview der italienischen RAI: «Ich bin voller Zuversicht, und das fängt beim Chef an. Der neue Renault-CEO Luca de Meo liebt den Rennsport, und das halte ich für elementar, wenn sich ein Autohersteller in der Formel 1 engagiert. Da musst du von ganz oben das notwendige Feuer spüren.»

«Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Luca 2020 einige WM-Läufe besucht hat. Das ist für einen Konzernchef nicht selbstverständlich. Ich sehe, wie seine Begeisterungsfähigkeit alle im Team mitreisst.»

Es ist schon witzig: Italiener haben in der Karriere von Alonso immer eine grosse Rolle gespielt. Der clevere Flavio Briatore nahm das grosse Talent früh unter Vertrag und ist bis heute ein enger Vertrauter. Alonso fuhr jahrelang für Ferrari. Sein langjähriger Physio Fabrizio Borra stammt aus Italien. Bei Alpine trifft er nun auf Renault-CEO Luca de Meo aus Mailand und Sportdirektor Davide Brivio aus Lecco (nordöstlich von Como). Fernando meint: «Ja, das ist wahr, es gab durchgehend Verknüpfungen nach Italien. Mir hat das immer gefallen, weil ich die Rennleidenschaft der Italiener zu schätzen weiss.»



Alonso hat angekündigt, er sehe die Saison 2021 als Übergangsjahr, so richtig Vollgas geben will er mit Alpine ab 2022, wenn in der Formel 1 mit einer komplett neuen Rennwagengeneration gefahren wird.



Fernando weiter: «Die 2022er Regeln werden besseren Sport erlauben, weil das Feld zusammenrücken wird. Wir werden mehr Überholmanöver sehen und Rennen, die weniger vorhersehbar ablaufen. Heute ist bei den meisten Grand Prix schon vor dem Start klar, was geschehen wird. Ich finde auch die Einführung eines Kostendeckels gut, dies wird unter den Rennställen zusätzlich ein ausgleichender Faktor sein.»



Alonso hofft, dass die neue Formel 1 auch wieder mehr Fans einer jüngeren Generation anlockt. Doch das wird erst dann wieder passieren, wenn Fans die Rennwagen aus der Nähe bestaunen können. Fernando: «Um Leidenschaft zu wecken, muss ein Besucher diese Autos live sehen, von so nahe wie möglich. Er muss in einer Kurve erleben, wie atemberaubend schnell ein GP-Renner ist, er muss entlang einer Geraden stehen, wenn wir mit vollem Hammer vorbeisausen. Dann wird es ihm gehen wie mir damals: Wenn du den Speed und die Technik eines solchen Autos erstmals erlebst, dann vergisst du diesen Tag nie wieder.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi