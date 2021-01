Sergio Pérez über Max Verstappen: Hartes Stück Arbeit

​Der Mexikaner Sergio Pérez weiss als neuer Pilot von Red Bull Racing-Honda: «Jeder kann sehen, wie gut Max Verstappen ist. Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, mich an seiner Seite zu behaupten.»

Max Verstappen ist 2020 WM-Dritter hinter Lewis Hamilton und Valtteri Bottas geworden. Einen Rang hinter dem Niederländer zu finden: Sergio Pérez. Und genau dies ist eine der Erwartungen, die Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner haben, was die kommenden Leistungen des Mexikaners angeht. Pérez soll in der Nähe von Verstappen fahren, er soll mithelfen, dass RBR die Weltmeister von Mercedes-Benz unter Druck setzen kann. Die Leistungen von Pérez-Vorgänger Alex Albon waren zu wenig konstant.

Sergio Pérez kann es nicht erwarten, auf die Bahn zu gehen: «Meine ganze Karriere lang habe ich darauf hingearbeitet, für ein Top-Team arbeiten zu können. Dieser Moment ist nun gekommen.»

«Manchmal muss ich mich kneifen: Passiert das alles wirklich? Noch vor einem Jahr hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass ich bei Red Bull Racing fahren kann. Ich habe das Nachwuchsprogramm von Red Bull seit Jahren beobachtet. Aber ich ging immer davon aus – wenn du nicht Red-Bull-Junior bist, dann hast du keine Chance. Nun ist diese Chance trotzdem da. Und ich werde das Beste daraus machen. Ich habe fünfzehn Jahre auf diese Gelegenheit gewartet.»

Die Stallgefährten von Max Verstappen haben kein leichtes Leben. Das ist Sergio Pérez durchaus bewusst. Der Sieger des Sakhir-GP von 2020 weiter: «Jeder weiss, wie talentiert Max ist und welch grosse Fortschritte er in den letzten Jahren gemacht hat. Er ist ein sehr kompletter Formel-1-Fahrer geworden.»



«Er ist überaus schnell, vielleicht sogar der Schnellste im Feld. Neben ihm zu fahren, das ist eine gewaltige Herausforderung, aber das macht es ja auch interessant. Quervergleiche sind immer schwierig. Nur wenn du im identischen Auto sitzt wie ein anderer Fahrer, ist ein direkter Vergleich möglich.»



«Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, mich an seiner Seite zu behaupten. Ich schätze, nach einigen Rennwochenenden werde ich wissen, wie gut Max wirklich ist. Ich brenne darauf zu erleben, wie konkurrenzfähig das 2021er Auto ist. Natürlich hoffe ich, dass wir damit Mercedes bei jedem Rennen tüchtig unter Druck setzen können.»



«Ich setze dabei auch viel Vertrauen in Honda – ich merke, sie werden im letzten Jahr ihres Werksauftritts in der Formel 1 alles in die Waagschale legen, um 2021 zu einer grossen Saison zu machen.»



Sergio Pérez über sein Saisonziel: «Ich will, dass die mexikanische Hymne 2021 etwas öfter gespielt wird als 2020.»



Pérez gewann in Sakhir als erster Mexikaner seit Pedro Rodríguez 1970 in Spa-Francorchamps einen Formel-1-WM-Lauf.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi