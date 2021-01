Eddie Jordan: «Lewis Hamilton unterschreibt bald!»

​Ex-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat sich als Investor vorgestellt – für die Reiseorganisations-App Guestia. Dabei hat der 72jährige Ire über Lewis Hamilton gesprochen: «Lewis Hamilton unterschreibt bald bei Mercedes.»

Am 26. Januar hat der langjährige Formel-1-Teambesitzer Eddie Jordan ein neues Betätigungsfeld präsentiert: Der inzwischen 72-Jährige aus Dublin (Irland) hat Geld investiert in eine neue App namens Guestia. Sie soll die Reiseorganisation erleichtern. Jordan: «Als Ex-Teamchef weiss ich, wie kompliziert das Reisen sein kann.» Jordan ist bei Guestia nicht nur als Investor dabei, sondern auch als Berater.

Im Rahmen der Guestia-Präsentation hat Eddie Jordan auch über aktuelle Themen der Formel 1 gesprochen, und natürlich brannte den britischen Kollegen die Frage unter den Fingern, wann Lewis Hamilton endlich, endlich einen neuen Mercedes-Vertrag unterzeichnen werde.

Eddie Jordan sagte dazu: «Ich bin davon überzeugt, dass schon innerhalb weniger Tage Bewegung in die Sache kommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich das noch bis Februar hinzieht.»

«Was würde bei Mercedes ohne Hamilton passieren? Klar hätten sie unter den Piloten die Qual der Wahl. Aber ich glaube, so tickt Toto Wolff nicht. Er hat im Winter seinen Anteil am Rennstall erhöht, er hat Ineos als neuen Teilhaber neben Mercedes und ihm selber an Bord geholt, und ich glaube nicht, dass er über einen neuen Piloten nachdenken will. Er will mit dem Mann der Stunde arbeiten, mit dem Formel-1-König, und das ist nun mal Lewis Hamilton.»



«Was Mercedes an Werbewirksamkeit durch die Siege und Titel von Hamilton erhält, das muss doch für Hamilton sprechen und sein Gehalt wert sein. Wer ist denn der erste Mann, mit dem die Fernsehleute nach einem Rennen reden wollen? Lewis. Wessen Kommentare werden ständig wiederholt? Jene von Hamilton.»



«Natürlich werden Einige ins Feld führen, Hamilton sei überbezahlt. Vielleicht ist er das. Aber er ist auch jener Fahrer, der die vor Jahren scheinbar unerreichbaren Rekorde von Michael Schumacher geknackt hat. Und er wird ständig besser.»