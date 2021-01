McLaren: Daniel Ricciardo als Schlüssel zum Erfolg

​McLaren hat die Konstrukteurs-Meisterschaft 2020 auf dem dritten Platz abgeschlossen. Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo soll helfen, die Lücke zu Mercedes und Red Bull Racing weiter zu verringern.

James Key kann die Saison 2021 kaum erwarten. Der Technikchef von McLaren schlägt die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft: «Wir hatten mit Lando Norris und Carlos Sainz in den vergangenen zwei Jahren Fahrer, die extrem gut zusammengearbeitet haben, in einem offenen Dialog und mit klaren Vorstellungen davon, wie wir den Wagen schneller machen können. Wir hatten eine Atmosphäre des Vertrauens und der Klarheit.»

Carlos Sainz ist zu Ferrari gezogen, für ihn ist der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo gekommen. James Key sagt weiter: «Ich kenne Daniel noch von 2012 und 2013 bei Toro Rosso. Seither hat er gewaltig an Erfahrung zugelegt, bei Red Bull Racing und Renault. Er kommt als verlässliche Grösse zu uns, als GP-Sieger, als einer der besten Fahrer im Feld. Er ist pflegeleicht, das kaschiert aber nicht Entschlossenheit und Ehrgeiz.»

McLaren-Sportchef Andrea Stella ergänzt: «Mit Daniel werden wir es schaffen, die erwähnte gute Arbeitsatmosphäre zu konservieren. Aber Daniel ist nicht Carlos, die Dynamik mit Lando wird anders sein. Wir glauben, dass wir 2021 ein überaus konkurrenzfähiges Fahrerduo auf die Bahn bringen werden.»

James Key weiter: «Was mit Daniel spannend wird – er wird andere Ansichten einbringen, und ich glaube, das wird McLaren helfen, sich weiter zu entwickeln. Er bringt quasi eine frische Perspektive mit, wie wir mit der Technik umgehen, das wird wertvoll sein.»



«Ich bin davon überzeugt, dass auch seine Persönlichkeit eine Bereicherung für jeden Rennstall ist. Er hat diese gewisse Lässigkeit, dieses entspannt Kumpelhafte. Aber den meisten Leuten ist nicht klar, welche Willenskraft dahinter steht. Ausserhalb des Autos ist er ganz cool, immer einen Spass auf den Lippen, aber im Renner wird er zu einem anderen Menschen, zur puren Entschlusskraft. Er hat im Laufe der Jahre auch an Selbstbewusstsein zugelegt. Er weiss genau, was er kann, und er weiss auch genau, was er von seinem Rennwagen braucht.»



«Letztlich wird Daniel uns dabei helfen, einen weiteren Schritt zurück Richtung Spitze zu machen. Er ist einer jener Fahrer, die vorne mitmischen können, das hat er zur Genüge bewiesen. Er könnte in jedes Top-Auto steigen und gleich gewinnen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi