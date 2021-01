Lewis Hamilton: Was ist er Mercedes noch wert?

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat erklärt, die Verhandlungen mit Lewis Hamilton seien auf gutem Weg. Der langjährige GP-Fahrer David Coulthard fragt sich, wer von einem neuen Vertrag mehr hat – Hamilton oder Mercedes?

Toto Wolff ist davon überzeugt: Früher oder später ist eine Einigung erreicht bei seinen Verhandlungen mit dem siebenfachen Formel-1-Champion Lewis Hamilton. Der Wiener sagte gegenüber dem ORF: «Es geht um Details, die Anwälte sind heftig am Arbeiten. Spätestens vor Bahrain müssen wir dann einmal irgendwann etwas unterschreiben. Aber wir machen es den Anwälten nicht gerade einfach. Wir argumentieren über Zoom und werfen den Rechtsspezialisten dann neue Bälle zu. So läuft das nun mal mit Verhandlungen. Man kommt aus verschiedenen Ecken und nähert sich einander an.»

David Coulthard stellt sich grundlegendere Fragen: Der 246fache GP-Teilnehmer ist nicht sicher, ob die Kosten/Nutzen-Rechnung bei Mercedes und Hamilton noch aufgeht. Der 49jährige Schotte sagt: «Es kann eine ganze Reihe von Gründen geben, wieso ein neuer Vertrag noch nicht verkündet worden ist.»

«Es könnte sein, dass bei Mercedes der Eindruck entstanden ist, man habe den ganzen Wert von Lewis Hamilton ausgeschöpft. Wenn Hamilton in der kommenden Saison einen achten Titel holt, wem dient das dann eher, Lewis oder Mercedes?» Der 13fache GP-Sieger Coulthard im englischen Express weiter: «Geschäft ist Geschäft. Niemand gibt hier Geld aus, nur weil jemand nett ist oder etwas besonders gut kann. Es muss eine Übereinkunft geben, worin der gegenseitige Wert besteht.»

Coulthard, WM-Zweiter von 2001 hinter Michael Schumacher, mutmasst: «Vielleicht geht es auch um Marketing-Rechte, was Bilder mit Mercedes angeht. Er kann zum Beispiel einen Lewis Hamilton-Vodka nicht zusammen mit einem Mercedes-Rennwagen vermarkten, denn dazu fehlen ihm die Rechte. Ich könnte mir vorstellen, dass es um solche Rechte geht. Man könnte eine Enzyklopädie darüber verfassen, was alles in einen Vertrag hineingeschrieben werden muss.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi