Carlos Sainz (Ferrari): Tifosi glücklich gemacht

​Der Spanier Carlos Sainz hat die ersten Testtage mit Ferrari hinter sich. Dem Madrilenen war es wichtig, sich am Ende bei den Tifosi am Zaun für ihren Besuch zu bedanken – sehr zum Entzücken der Fans.

Carlos Sainz steht vor der wichtigsten Saison seiner Formel-1-Karriere: «Für Ferrari zu fahren, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Tifosi sollen wissen, dass ich mich mit jeder Faser meines Körpers dafür einsetzen werde, dass Ferrari wieder an die Spitze kommt. Ich weiss, dass hier alle Voraussetzungen gegeben sind, um erneut Rennen und Titel zu gewinnen. Ich sehe mein Engagement bei Ferrari als Ehre an, und ich will die Tifosi stolz machen.»





Was dem WM-Sechsten von 2019 und 2020 nicht entgangen ist: «Die Fans haben zwei Transparente aufgehängt, auf einem stand ‚Vamos, Carlos!’, auf einem anderen ‚Smooth Operator’.»

Hintergrund: Sainz pflegt am Funk den bekannten Sade-Song zu singen, wenn ihm eine besonders gute Leistung gelungen ist.

Carlos lacht: «Offenbar kennen die Tifosi meine kleinen Macken schon sehr gut. Nach dem Test war es mir wichtig, mit dem Privatwagen zum Pistenrand zu fahren und mich bei den Zaungästen für ihre Unterstützung zu bedanken. Ich glaube, sie fanden es schön, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen.»

Auf den sozialen Netzwerken unter den Ferrari-Fans war danach die Hölle los. User Chiello schrieb: «Nach 16.00 Uhr schien der Testtag zu Ende zu sein, also wollten wir die Rennstrecke langsam verlassen. Da sahen wir ein Fahrzeug der Feuerwehr entlang der Piste nahen. Es hielt vor uns an. Zu unserer Verblüffung stieg Carlos Sainz aus!»



«Er hat sich Zeit genommen, die Fans entlang der Fiorano-Bahn zu begrüssen und ein paar Worte mit uns zu wechseln. Was für eine schöne Geste eines bodenständigen Mannes. Danke, Carlos, das werden wir nicht vergessen. Du hast diesen Tag zu etwas Speziellem gemacht.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi