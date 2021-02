Circuit de Barcelona-Catalunya: Umbau Kurve 10 fertig

​Auf der spanischen Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya ist der Umbau von Kurve 10 wie nach Zeitplan abgeschlossen worden. Das geänderte Layout entspricht wieder eher der ursprünglichen Form.

Die Betreiber der Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya haben Bilder gepostet, wie die umgebaute Kurve 10 aussieht. SPEEDWEEK.com-Leser wissen: Auf der Strecke ausserhalb von Barcelona fand 1991 erstmals ein Formel-1-WM-Lauf statt, das Layout wurde seither jedoch mehrmals angepasst – und auch Anfang dieses Jahres rollten die Baumaschinen an. Konkret ging es um die Kurve 10, die Motorradstar Valentino Rossi 2019 spöttisch mit einem Supermarkt-Parkplatz verglichen hatte.

Angekündigt hatten die Verantwortlichen eine erweiterte Auslaufzone für mehr Sicherheit und vor allem eine Rückkehr zu den Wurzeln des Layouts. Das Projekt, das gemeinsam mit dem Autosport-Weltverband FIA und dem Motorrad-Weltverband FIM ausgearbeitet worden war, ist fertigstellt. Am 1. Februar wurde die neue Kurve 10 erstmals von einem Safety-Car befahren.

Historisch war Kurve 10, genannt «La Caixa» (nach einer Bank aus Valencia), eine langgezogene Linkskurve. Nach dem tödlichen Unfall des Motorradrennfahrers Luis Salom 2016 wurden Änderungen an der Streckenführung vorgenommen, unter anderem wich die Motorrad-WM in Turn 10 auf die Variante aus, die von der Formel 1 schon seit 2004 genutzt wurde: Eine scharfe und dadurch langsamere Linkskurve. Die gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Turn 10 präsentiert sich jetzt als Kompromiss aus den beiden ursprünglichen Lösungen.

