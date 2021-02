Pierre Gasly (AlphaTauri): In Dubai an Corona erkankt

​Als sechster Formel-1-Fahrer ist der Franzose Pierre Gasly an Corona erkrankt. Der AlphaTauri-Pilot wurde während seines Trainingslagers in Dubai positiv gestetet und befindet sich nun in Isolation.

AlphaTauri-Rennfahrer Pierre Gasly ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Der Monza-GP-Sieger von 2020 befindet sich derzeit zur Saisonvorbereitung in Dubai.

Der 24jährige Franzose meldete sich am Sonntagabend auf sozialen Netzwerken bei seinen Fans: «Hallo an alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte euch wissen lassen, dass ich positiv auf Corona getestet worden bin. Alle Leute, die mit mir in den letzten Tagen in Kontakt waren, sind informiert. Ich befinde mich nun in Quarantäne und halte mich an die Vorschriften der lokalen Gesundheitsbehörden. Ich fühle mich so weit in Ordnung und gehe meinem Trainingsplan so gut es geht in Isolation nach.»

Was auffällt: Gasly ist nach Charles Leclerc und Lando Norris schon der dritte Formel-1-Fahrer, der im Anschluss an die GP-Saison 2020 positiv getestet wurde, und alle drei befanden sich entweder in Dubai (Norris und Gasly) oder hatten einen Dubai-Besuch hinter sich (Leclerc).

Insgesamt ist Gasly der sechste Formel-1-Fahrer, bei dem Corona nachgewiesen worden ist. Während der GP-Saison 2020 waren schon Sergio Pérez, Lance Stroll und Lewis Hamilton positiv getestet worden.



In Dubai steigt die Zahl von Neuinfektionen und nähert sich 4000 Fällen pro Tag. In Dubai ist darauhin der Chef der Gesundheitsbehörde entlassen worden. Ein Grund für die steigenden Zahlen: Viele Europäer reisen auf die arabische Halbinsel, um dem europäischen Winter zu entgehen. In Grossbritannien erzeugten Influencer einen Shitstorm, als sie fröhlich Feier-Bilder posteten, während zuhause Lockdown, mieses Wetter, steigende Fallzahlen und mutierte Viren auf die Stimmung drückten. In der britischen Presse wird Dubai als Verteilzentrum für Corona-Mutationen bezeichnet.



Eine Einreise mit negativem Testergebnis ist in Dubai noch immer erlaubt. Die Strände sind offen, Restaurants und Bars ebenso. Influencer posten Bilder aus Dubai, als gäbe es Corona nicht. Zum Jahreswechsel betrug die Auslastung von Hotels in Dubai 71 Prozent, damit wurde beinahe der Stand von Sylvester 2019 erreicht. Dubai hatte die Massnahmen gegen Corona schon im vergangenen Juli gelockert, weil das Emirat auf den Tourismus angewiesen ist. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis in Dubai neue Beschränkungen kommen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi