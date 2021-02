Corona-Fallzahlen in Portugal: Lage dramatisch

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat klargemacht: «Wir müssen beim WM-Programm wegen des Kampfes gegen Corona flexibel bleiben.» Das gilt beispielsweise für den geplanten Grand Prix von Portugal.

Der Italiener Stefano Domenicali arbeitet seit Anfang Januar als neuer Geschäftsleiter der Formel 1. Der frühere CEO des Sportwagenherstellers Lamborghini weiss: «Wir müssen beim WM-Programm wegen des Kampfes gegen Corona flexibel bleiben.» So ist der Grosse Preis von Australien vom März in den November umplatziert worden, einen Grossen Preis von China wird es auch 2021 nicht geben, dafür rückte Imola in den Kalender, und für 2. Mai war angedacht, dass die Königsklasse erneut nach Portugal reist, so wie Ende Oktober 2020.

Erst am 22. Januar wurde der Kalender der Motorrad-WM aktualisiert: Weil an eine Durchführung der Übersee-Rennen in Argentinien und Texas (ursprünglich für den 11. und 18. April vorgesehen) aktuell nicht zu denken ist, wurde ein zweiter Grand Prix in Doha/Katar (4. April) angesetzt und der Portugal-GP am 18. April neu als dritter Event eingeplant. Denn Portimão stand nach dem gelungenen Saisonfinale 2020 von Anfang an als Reserve-Strecke bereit.

Das «Autódromo Internacional do Algarve», wo am 4. und 5. März auch Superbike-WM-Teams testen wollten, hätte im Frühjahr Hochbetrieb haben sollen.



18. April: MotoGP-WM

02. Mai: Formel 1

09. Mai: Superbike-WM

Allerdings geben die jüngsten Nachrichten aus Portugal Anlass zur Sorge: Das Land auf der iberischen Halbinsel ist aktuell besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen und wurde daher von der EU als Hochrisikogebiet eingestuft. Seit dem 15. Januar herrscht im Land ein strenger Lockdown, Ministerpräsident Antonio Costa bezeichnet die Lage als «sehr schlimm». Allein am 28. Januar wurden 16.432 Neuinfektionen verzeichnet, am 29. waren es 13.200, am 30. Januar wieder 12.435.



Gemessen an den knapp 10,3 Millionen Einwohnern Portugals gehören diese Zahlen nach Berechnungen von internationalen Organisationen zu den höchsten Ansteckungsraten weltweit: Laut EU-Agentur ECDC infizierten sich zuletzt binnen 14 Tagen 1429 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus. Damit weist Portugal noch vor Spanien (1026) den schlechtesten Wert von 30 erfassten Länder auf.



Die Krankenhäuser Portugals sind längst überlastet, inzwischen übernimmt sogar Österreich schwerkranke Corona-Patienten. Wie viele Menschen nach Österreich geflogen werden sollen, werde mit dem portugiesischen Gesundheitsministerium abgeklärt, ließ Bundeskanzler Sebastian Kurz wissen.



Nun setzt Portugal weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2, das Hochrisikogebiet riegelte sich ab: Seit dem gestrigen Sonntag ist die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund untersagt. An der Grenze zu Spanien wurden wieder Kontrollen eingeführt, an Häfen und auf Flughäfen wurden diese verschärft. Ausnahmen gelten unter anderem für Menschen, die zur Arbeit fahren, an ihren Hauptwohnsitz zurückkehren oder beruflich unterwegs sind, für den Warentransport sowie für medizinische Notfälle oder humanitäre Hilfe.



Bereits seit dem 13. Januar 2021 mussten Einreisende aus Portugal in Deutschland den Nachweis eines negativen Covid-19-Tests mitführen. Seit Samstag gilt in Deutschland wegen der Verbreitung der höher ansteckenden Virusvariante aus Großbritannien eine Einreisesperre aus Hochrisikogebieten.



Zur Erinnerung: Im Oktober 2020 fuhr die Formel 1 in Portimão noch vor 27.500 Fans, die Premiere der Motorrad-WM auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» fand dann am 22. November aber vor leeren Rängen statt.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (geplant: Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi