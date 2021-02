Ralf Schumacher: «Hamilton ohne Vertrag – peinlich»

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher kann nicht verstehen, wieso Lewis Hamilton Anfang Februar noch immer keinen Vertrag unterzeichnet hat. «Ich finde das schade und fast ein bisschen peinlich.»

Knapp einen Monat vor dem Beginn der Formel-1-Wintertests sind wir in der kuriosen Lage, dass Weltmeister Lewis Hamilton noch immer keinen Vertrag unterzeichnet hat. Das Tauziehen zwischen ihm und Mercedes-Teamchef Toto Wolff dreht sich um die Schwerpunkte Gehalt, Vertragsdauer und Mitspracherechte. In England kursiert, inzwischen hätten sich der siebenfache Formel-1-Champion und Wolff auf zwei Jahre geeinigt, eine offizielle Bekanntgabe sei nur noch eine Frage der Zeit.

Der 180fache GP-Teilnehmer und heutige Sky-GP-Experte Ralf Schumacher findet das «schade und fast ein bisschen peinlich. Jetzt haben wir Februar, und der wichtigste Mann in der Formel 1, der siebenfache Weltmeister, ist immer noch nicht bestätigt».

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 sagt weiter: «Ich höre immer, es läge nur am Geld, aber ich hoffe, das stimmt nicht. Gerade Hamilton mit seiner humanitären Ader muss verstehen, dass man in diesen Zeiten nicht 100 Prozent fordern kann. Und auch Hamilton muss klar sein – die Formel 1 ist stärker als jedes Individuum. Vielleicht sollte sich Hamilton jetzt mal einen Ruck geben.»



Schumacher, sechsfacher GP-Sieger, gibt zu bedenken, man habe in Bahrain gesehen, wie sich ein George Russell in den Mercedes setzen und gleich um den Sieg mitfahren könne. Es wäre ein Leichtes für Mercedes, einen anderen Piloten ins Auto zu setzen. Ralf: «Dieses Risiko sollte Lewis nie vergessen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi