Mercedes-AMG Project ONE mit 1000 PS: Neues Video

Lewis Hamilton mit dem Mercedes-AMG Project ONE

​Mercedes-AMG hat den 1000 PS starken Supersportler namens Project ONE weiter im Testbetrieb und zeigt ein neues Video davon. Weltmeister Lewis Hamilton ist vom Kraftpaket hellauf begeistert.

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat gesagt: «Ich kann es immer noch kaum glauben, dass es bald ein Hypercar mit Formel-1-Motor geben wird. Mit dieser Antriebseinheit haben wir 2015 die Weltmeisterschaft gewonnen. Für die Dreharbeiten zur aktuellen Kampagne habe ich das Project ONE fahren können und ich bin sehr stolz auf die aussergewöhnliche Leistung, die Mercedes-AMG in dieses Projekt investiert hat. Dieses Auto ist absolut einzigartig.»

Lewis Hamilton präsentierte bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt 2017 das Hypercar von Mercedes-AMG. Der Project ONE-Sportwagen ist nichts Anderes als ein Formel-1-Auto für die Strasse, ein technischer Leckerbissen von oben bis unten und von hinten bis vorn: Kohlefaser-Monocoque, 1,6-Liter-V6-Hybridmotor mit Einzelturbolader, so wie er auch im Rennauto von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas Dienst tut. Für die Strassenversion ist die Drehzahl verringert worden, der Ladedruck liegt bei 4 bar. Im Rennwagen laufen diese Motoren maximal 4.000 Kilometer, im Project ONE müssen sie 50.000 km verdauen.

Der Autohersteller teilte zum jüngsten Stand der Entwicklung im Dezember 2020 mit: «Die Entwicklung des Hypercars Mercedes-AMG Project ONE hat einen weiteren Meilenstein erreicht – mehrere Entwicklungsträger mit finaler Antriebseinheit nahmen auf dem konzerneigenen Prüf- und Technologiezentrum Immendingen den dynamischen Testbetrieb auf. Dabei stand zum ersten Mal die volle Leistung von mehr als 735 kW (1000 PS) der Hybrid-Antriebseinheit zur Verfügung. Gleichzeitig läuft die Entwicklung auf den Motorenprüfständen und dem Simulator weiter.»



«Die darauffolgende Phase des Test- und Entwicklungsprogramms sieht Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife vor. Im Rahmen dieses einzigartigen Projekts adaptierten die Ingenieure eine komplette Formel-1-Antriebseinheit für ein Hypercar mit Strassenzulassung, das auch rein elektrisch fahren kann.»



Nun hat Mercedes-AMG als weiteren Appetithappen ein neues Video auf den eigenen YouTube-Kanal gestellt, das den Wagen in roter und silberner Lackierung zeigt, so wie er zuvor auch von Hamilton gefahren worden war.



Die ersten Fahrzeuge sollen 2021 ausgeliefert werden, hergestellt wird eine Serie von 275 Autos zum Stückpreis von knapp 2,3 Millionen Euro.