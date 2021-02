Romain Grosjean: «Lewis Hamilton wäre chancenlos»

​Romain Grosjean hat das Kapitel Formel 1 beendet, seine Rennkarriere jedoch nicht: Er fährt 2021 IndyCar-Rennen. Der Genfer vertritt die Ansicht: Das Auto ist in der Königsklasse zu entscheidend.

Seinen grössten Triumph hat Romain Grosjean errungen, ohne ein Siegerpodest betreten zu haben: Er überlebte den fürchterlichen Feuerunfall vom 29. November 2020. Der 34jährige Genfer hat klargemacht: «Ich weiss, dass meine Formel-1-Karriere vorbei ist. Aber Rennen werde ich weiterhin fahren.» Am 3. Februar hat er verkündet: Er wird 2021 IndyCar-Rennen fahren.

Der 179fache GP-Teilnehmer Grosjean ist der Ansicht, dass er in der Formel 1 unter Wert geschlagen worden ist. Tatsächlich gehört er zu jenen Fahrern, die in allen Kategorien Rennen und Titel erobert haben, aber eben nicht in der Königsklasse. Zu diesen Piloten gehört auch Nico Hülkenberg.

Grosjean spricht vielen Fahrern und zahlreichen Fans aus der Seele, wenn er bei den Kollegen von Autosprint festhält: «Wenn du in der Formel 1 gewinnen willst, dann brauchst du dazu ein hervorragendes Auto. Die zwanzig GP-Piloten fahren alle auf höchstem Niveau. Okay, es mag kleine Unterschiede geben, aber die halte ich für minimal.»

«Hätten Fahrer wie Charles Leclerc, Max Verstappen oder George Russell das beste Material, dann würden sie Lewis Hamilton das Leben schwermachen. Oder umgekehrt: Würdest du Hamilton in einen Haas-Renner setzen, dann wäre er chancenlos.»

«Das perfekte Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig der Rennwagen ist: der Einsatz von George Russell beim Sakhir-GP als Ersatzmann von Lewis Hamilton.»



Zur Erinnerung: Der englische Pilot, üblicherweise mit dem Williams auf hinteren Rängen zu treffen, hätte den Mercedes um ein Haar auf die Pole-Position gestellt, und nur Pech kostete ihn den Sieg (Boxenstopp-Patzer von Mercedes, dann Reifenschaden).



Romain Grosjean ist froh, dass sein langjähriger Pistenkollege Sergio Pérez bei Red Bull Racing-Honda eine Chance erhält: «Ich bin sehr glücklich für ihn. Und ich bin überzeugt davon, dass er in einem Top-Auto und Top-Leistungen zeigen wird. Er fuhr vor einigen Jahren für McLaren, aber heute kann er ein ganz anderes Niveau an Erfahrung vorweisen. Ich glaube fest daran, dass er sich diese Chance nicht entgehen lassen wird.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi