Kevin Magnussen (Peugeot): «Das reizt mich nicht»

​Peugeot hat verkündet, mit welchen Piloten die Franzosen 2022 in die Langstrecken-WM zurückkehren. Im Aufgebot ist auch der Däne Kevin Magnussen. Über eine F1-Rückkehr sagt der Däne: «Das reizt mich nicht.»

Peugeot hat am 8. Februar verkündet, mit welchen Piloten sie 2022 in den Langstreckensport zurückkehren. In der hochkarätigen Mannschaft finden wir auch den 28jährigen Dänen Kevin Magnussen, von dem Haas-Teamchef Günther Steiner gesagt hat: «Kevin und Romain sind meine erste Wahl, wenn einer unserer Fahrer nicht einsatzfähig wäre.» Haas tritt 2021 mit den GP-Neulingen Mick Schumacher und Nikita Mazepin an.

Doch der 119fache GP-Teilnehmer Magnussen kann sich so etwas nicht vorstellen. Im Rahmen einer Videokonferenz von Peugeot sagt der WM-Neunte von 2018: «Das reizt mich nicht. Damit wir uns richtig verstehen – ich werde dem Team immer zur Seite stehen. Ich hatte gute Jahre bei Haas, und ich betrachte Günther als Freud, so wie ich in diesem Rennstall viele Freundschaften geschlossen habe. Aber nur einmal einzusteigen, um auszuhelfen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will mich ganz auf das neue Kapitel in meiner Karriere konzentrieren. Denn hier kann ich um Rennsiege mitreden, und das habe ich in der Formel 1 schmerzlich vermisst.»

Bevor Magnussen 2022 mit Peugeot antritt, bestreitet er 2021 im Rennstall von Chip Ganassi die IMSA-Serie in Amerika.



Auf die Frage, ob Magnussen seine GP-Karriere denn als abgeschlossen betrachte, sagt Kevin: «Ich glaube schon. Gut, wenn jetzt auf einmal Mercedes anrufen würde, dann würde sich jeder Rennfahrer das überlegen. Aber ich glaube, ich habe in der Formel 1 alles gegeben, um Erfolg zu haben. Ich spüre keine Bitterkeit. Ich habe meinen Kindheitstraum verwirklicht und war Grand-Prix-Rennfahrer. Aber jetzt möchte ich etwas Anderes machen. Ich will mich mit Leib und Seele auf dieses neue Kapitel konzentrieren.»





