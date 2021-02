Sebastian Vettel: Warnung von Aston Martin-Teamchef

​Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist überaus zufrieden mit dem Arbeitsbeginn von Sebastian Vettel beim früheren Racing Point-Rennstall. Aber er warnt den vierfachen Formel-1-Weltmeister vor einer Gefahr.

Sebastian Vettel hat die Arbeit bei Aston Martin (früher Racing Point) aufgenommen. Und der vierfache Formel-1-Champion aus Heppenheim beeindruckt die Fachkräfte des Rennstalls aus Silverstone, wie Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer beschrieben hat: «Vettel ist nicht nur ein Rennfahrer, das ist ein Techniker hinter dem Lenkrad. Dies hat einer unserer Ingenieure zu mir gesagt, nachdem er erstmals mit Sebastian zu tun hatte. Sebastian ist wie ein Schwamm, der alle Eindrücke aufsaugt.»

«Wir spüren seinen Hunger. Er stellt alle richtigen Fragen. Er will jedes Detail wissen. Unsere Leute sind von Vettel tief beeindruckt. Da begegnen sich Fahrer und Techniker auf Augenhöhe. Das ist genau einer jener Punkte, die wir uns von ihm erhofft hatten.»

Allerdings warnt Szafnauer den erfahrenen Vettel vor dem jungen Lance Stroll. «Sebastian und Lance sollen zunächst einmal Stallgefährten sein, dann Gegner. Wir glauben, dass beide von der Zusammenarbeit profitieren können und das Team nach vorne bringen können. Aber das wird für Sebastian nicht einfach werden – denn Lance ist sehr, sehr schnell.»

Der Kanadier fuhr 2020 seine bislang beste Formel-1-Saison und holte vom Steiermark-GP im Juli bis Anfang September in Monza jedes Mal Punkte, mit Rang 3 im Italien-GP als Highlight. Auch in Mugello war der Kanadier gut unterwegs, bevor er wegen eines Unfalls ausschied. Es dauerte einige Rennen, bis Stroll wieder Tritt fand, den Eifel-GP musste er wegen einer Corona-Erkrankung auslassen.

In der Türkei errang Stroll eine sensationelle Pole-Position und führte überlegen, bis er wegen Reifenproblemen aufgrund eines beschädigten Fahrzeugs zurückfiel. In Sakhir fing sich Stroll wieder und wurde erneut Dritter.



Über Sebastian Vettel meinte der 22jährige Stroll gegenüber unseren Kollegen von Autohebdo keck: «Er ist sehr erfahren und weiss, was ein Team braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich persönlich erwarte nichts Besonderes. Mehr Ressourcen zur Verfügung zu haben und nun Aston Martin zu heissen, das verändert die DNA dieses Rennstalls nicht. Wir werden nicht auf einen Schlag zu einem grossen Team. Es ist Eines, alles zu erhalten, was du brauchst, aber es ist etwas Anderes, das alles auch umzusetzen.»





