Formel 1 im Fernsehen 2020: 1,5 Milliarden Zuschauer

​Die Formel 1 hat die TV-Zuschauerzahlen für die GP-Saison 2020 veröffentlicht. Bei 17 WM-Läufen haben im vergangenen Jahr insgesamt 1,5 Milliarden Fans zugeschaut, ein deutlicher Rückgang.

In der GP-Saison 2019 lockte die Formel 1 insgesamt 1,9 Milliarden Zuschauer an, 2020 sind es 1,5 Milliarden. Hauptgrund: Vier Rennen weniger. Aussagekräftiger ist hier der Zuschauerschnitt pro Rennen. 2019 waren es 91,5 Millionen pro WM-Lauf, 2020 dann 87,4 Millionen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt: «Die Zuschauerzahlen 2020 zeigen die Stärke und die Stabilität unseres Sports. Bei den TV-Zuschauern haben wir nur einen marginalen Rückgang zu verzeichnen. Dafür gibt es mehrere Gründe, hauptsächlich aber den verkürzten und geografisch limitierten Kalender im Vergleich zu 2019. Damit hatten aber alle grossen Sportarten im Jahr 2020 zu kämpfen. Wir sind stolz darauf, was wir in der vergangenen Saison geleistet haben.»

Am meisten Zuschauer lockte 2020 der Grosse Preis von Ungarn vor den Fernseher: 103,7 Millionen. Zugpferd 2019 war der Grand Prix von Italien in Monza gewesen, mit 112 Millionen.

Erfreulich findet Domenicali die Zuwachsraten in den ganzen sozialen Netzwerken. Ein Plus an Followern um durchschnittlich 36 Prozent auf den Kanälen der Formel 1 wie Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok und so fort, Videos wurden um 47 Prozent mehr aufgerufen als 2019. Für den italienischen Serien-CEO Domenicali ist das ein Beweis dafür, dass es langsam besser gelingt, jüngere Fans anzusprechen.



Die Formel 1 hat auch eine Umfrage zur Zufriedenheit der Fans durchgeführt. 72 Prozent der Befragten sind dabei der Ansicht, die Formel 1 als Produkt sei im vergangenen Jahr interessanter geworden, 71 Prozent sind mit der Königsklasse generell zufrieden, 90 Prozent loben die Art und Weise, wie die Formel 1 mit der Coronakrise umgeht, 88 Prozent fanden die Corona-verkürzte Saison in der Zusammensetzung der Rennen attraktiv.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi