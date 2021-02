Pierre Gasly (AlphaTauri): Geld für Senna-Stiftung

​AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly (25) spendet seinen Senna-Helm, den er beim Emilia Romagna-GP von Imola 2020 trug. Der Franzose hilft damit, zusätzlich Geld für die Ayrton Senna-Stiftung zu sammeln.

Pierre Gasly engagiert sich für den guten Zweck: Der Sensationssieger des Monza-GP 2020 trug am Imola-Wochenende des Emilia Romagna-GP einen Helm, mit dem er an den dreifachen Weltmeister Ayrton Senna erinnerte. Der Franzose sagte damals zu seinen Beweggründen: «Mit diesem Helm will ich an mein Idol erinnern. Legenden werden nie vergessen #SennaSempre.» Sinngemäss: Senna für immer.

Schon im Oktober 2018 hatte sich der Franzose einen Traum erfüllt: Im Rahmen eines Besuchs bei Honda in Japan durfte Gasly in den McLaren MP4/6-Honda schlüpfen, der 1991 von Ayrton Senna und Gerhard Berger bewegt wurde. Damals schrieb er: «Ein Traumauto! Der MP4/6 von Senna und Berger. Ich habe immer davon geträumt, mal in diesem Auto sitzen zu dürfen – ein Kunstwerk, ein Teil Formel-1-Historie. Dankeschön, Honda.»

Und bei einem früheren Interview meinte der Monza-GP-Sieger von 2020 auf die Frage, welche drei Menschen er gerne zu einem Abendessen einladen würde: «Ayrton Senna, Michael Schumacher und Barack Obama – denn sie alle haben die Welt verändert.»

Nun schreibt Gasly auf seinen sozialen Netzwerken: «Ich bin sehr stolz, dass ich mithelfen kann, die Senna-Stiftung zu unterstützen. Ich habe meinen Imola-Helm der Familie Senna zur Verfügung gestellt, um Geld für die Stiftung zu sammeln. Wir haben auch eine Reihe von Replica-Helmen hergestellt im Massstab 1:2. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf dieser Helme wird ebenfalls der Senna-Stiftung zukommen.»

«Ich freue mich sehr, dass ich meinen Teil beitragen kann, um der Erziehung von Millionen von Kindern und jungen Menschen in Brasilien beizutragen. Ich hoffe, Ihr beteiligt euch ebenfalls.»





