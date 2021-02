Martin Brundle: «Hamilton-Vertrag ist ungewöhnlich»

​Mercedes-Benz hat am 8. Februar verkündet, dass Lewis Hamilton ein neues Abkommen unterzeichnet hat – allerdings nur für ein Jahr. Der frühere Formel-1-Fahrer Martin Brundle findet das ungewöhnlich.

Mercedes-Benz und Lewis Hamilton wollen ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen: Gemeinsam haben sie sechs WM-Titel gewonnen und 74 WM-Läufe. Der englische Superstar hat wiederholt davon gesprochen, er sei an einer langfristigen Verlängerung interessiert, «denn ich sehe meine Aufgabe in der Formel 1 noch lange nicht als erfüllt an». Zur Vertragsdauer meinte der Ausnahmekönner im Herbst 2020: «Normalerweise arbeiten wir mit Dreijahresverträgen.»

Nun ist ein Vertrag unterzeichnet, aber nur für die Saison 2021. Teamchef Toto Wolff hat dazu Stellung genommen. Aber der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle ist davon überzeugt: Mercedes und Hamilton wollten nicht das Gleiche, und der Arbeitgeber hat sich bei den Verhandlungen am Ende durchgesetzt.

Der GP-Experte der britischen Sky sagt zum neuen Vertrag von Lewis Hamilton: «Ich finde so einen Einjahresvertrag für diese Kombination von Rennstall und Fahrer schon ungewöhnlich. Es kommt einem fast ein wenig vor, als seien sich die Parteien bewusst geworden – oh, die Saison naht, wir sind in einem Monat schon am Testen, wir müssen uns nun sputen. Also wurde in aller Eile ein Einjahres-Abkommen entworfen.»

Der 158fache GP-Teilnehmer Brundle ist der Ansicht: Mercedes wollte sich alle Möglichkeiten für die Zeit ab 2022 offen lassen. Der Engländer sagt weiter: «Wir haben jetzt die bemerkenswerte Situation, dass alle potenziellen Kandidaten für ein Mercedes-Cockpit Ende 2021 ohne Vertrag sein werden, also Valtteri Bottas, Lewis Hamilton und auch Mercedes-Junior George Russell. Und wer weiss, wer noch alles auf den Fahrermarkt kommen wird. Für mich bedeutet der Einjahresvertrag, dass Mercedes im Hinblick auf 2022 alle Freiheiten haben wollte.»



Brundle ist sich ganz sicher: Hamilton wird über 2021 hinaus weitermachen. «Er ist ein 36-Jähriger, der mit der Frische eines zehn Jahre jüngeren Piloten fährt. Ich erkenne mental oder körperlich kein Nachlassen. Seine Arbeitsethik und sein Erfolgshunger sind auf höchstem Niveau. In den kommenden drei Jahren werden wir ihn gewiss weiter auf den Rennstrecken erleben. Was ich mir aber auch vorstellen kann: Wenn er merkt, dass seine Leistungen nachlassen, dann wird er aufhören.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi