Zak Brown (McLaren): Mercedes als Chance und Risiko

​McLaren-CEO ist überzeugt davon, dass dem englischen Traditionsrennstalls mit Mercedes ein Schritt nach vorne gelingen wird. «Aber ein Motorpartner-Wechsel ist immer auch ein Risiko.»

Erstmals seit 2014 wird McLaren wieder mit Mercedes-Motoren antreten. Ab 2015 arbeitete der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall (hinter Ferrari) mit Honda, doch die Ehe wurde mangels Erfolgs vorzeitig geschieden. Danach folgten Jahre als Kunde von Renault. Nun also zurück zu jenem Motorpartner, mit dem McLaren mehrfach Weltmeister-Titel feiern konnte: 1998 wurde gemeinsam die Konstrukteurs-Meisterschaft gewonnen, 1998 und 1999 gab es mit Mika Häkkinen Fahrer-WM-Titel, dazu einen weiteren mit Lewis Hamilton 2008.

McLaren-CEO Zak Brown sagt: «Ich gehe davon aus, dass die Saison 2021 in Sachen Konkurrenzfähigkeit jener von 2020 ähnlich sein wird. Wir hatten im Kampf um WM-Rang 3 am Ende die Nase vorn, aber jedes Team von den Plätzen 3 bis 7 hatte mindestens einmal in der Saison das drittschnellste Auto. Daher erwarte ich einen überaus harten Mehrkampf.»

«Unser Ziel besteht darin, der Spitze näherzurücken. Es ist gut möglich, dass uns das gelingen wird, wir aber in der Rangliste auf den fünften Rang zurückrutschen. Keiner kann heute sagen, wie das ausgehen wird. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir ein gutes Jahr haben werden.»

Zum Motorwechsel von Renault zu Mercedes sagt Brown: «Jedes Mal, wenn du so eine fundamentale Änderung durchführst, besteht das Risiko, dass es zu Schwierigkeiten mit der Installation kommt oder es Probleme mit der Standfestigkeit gibt. Gleichzeitig dürfen wir nicht testen, und die Wintertests sind ein weiteres Mal verkürzt worden. Klar macht uns das auch ein wenig nervös, ideal ist das sicher nicht. Aber wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet.»



McLaren-Technikchef James Key hatte zur Umstellung auf Mercedes-Power gesagt: «Wir sind gut unterwegs, obschon es Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie gab. In einer idealen Welt hätten wir die Arbeit am 2021er Auto früher aufgenommen, aber diesen Rückstand haben wir inzwischen wettgemacht. Die Arbeit mit Mercedes läuft fantastisch, wir bekommen von unserem Motorpartner jede Hilfe. Die Arbeit mit Mercedes ist effizient und problemfrei. Es hilft natürlich auch, dass die Antriebseinheit eine bekannte Grösse ist.»



Der McLaren MCL35M-Mercedes wird am 15. Februar präsentiert.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi