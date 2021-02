Toto Wolff: «Das hätte Niki Lauda zu Hamilton gesagt»

​Die Verhandlungen zwischen Mercedes und Lewis Hamilton zogen sich bis Anfang Februar hin. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, was wohl der unvergessene Niki Lauda dazu gesagt hätte.

Ich kann mich gut daran erinnern, wie heftig Lewis Hamilton vor allem von britischen Medien kritisiert wurde, als er sich 2012 dazu entschloss, zu Mercedes zu wechseln. Der unvergessene Niki Lauda musste stundenlange Überzeugungsarbeit leisten, wie Hamilton erzählt hat.

«Niki Lauda war der Erste von Mercedes, der mich damals ansprach. Er sagte: ‚Du musst zu uns kommen.’ Ich war nicht überzeugt davon, dass dies eine besonders gute Idee ist. Der Schlüsselmoment war wohl, als der damalige Mercedes-Teamchef Ross Brawn zu uns nach Hause kam. Um genau zu sein, sass Ross in der Küche meiner Mutter und hat bei Tee dargelegt, wie die Pläne von Mercedes aussehen. Nun wurde glasklar, was alles in die Wege geleitet worden war, um Mercedes zu einem regelmässigen Sieger zu machen. Das hat mich beeindruckt.»

«Ich habe dann weiter mit Niki geredet, um einen Vertrag auszuhandeln. Ich denke gerne daran zurück. Ein wichtiger Teil davon bestand darin, dass Niki mir verdeutlichte, wie viel wir gemeinsam haben. Niki sagte: ‚Du bist eigentlich wie ich.’» Mit seiner Racer-Mentalität waren der im Mai 2019 verstorbene Lauda und Hamilton Brüder im Geiste.

Ob die Vertragsverhandlungen mit Lewis Hamilton auch so lange gedaudert hätten, wäre Niki Lauda noch unter uns gewesen? Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt im Rahmen einer Videokonferenz: «Ich habe das Gefühl, Niki ist immer dabei, wenn es Situationen gibt, in welchen ich seinen Rat gebraucht hätte. Und auch dieses Mal gab es Momente, in welchen ich gedacht habe – was hätte wohl Niki dazu gesagt?»



«Niki hatte gewissermassen zwei Kappen auf: Er betrachtete etwas aus der Sicht des Fahrers, er konnte aber auch die Team-Perspektive verstehen. Niki hätte jetzt wohl gesagt: ‚Lewis ist einfach der beste Fahrer. Er passt zu Mercedes. Wir sollten um jeden Preis versuchen, diese Kombination zu bewahren.’»



Wolff hält kurz inne und schmunzelt dann: «Moment, ‚um jeden Preis’ hätte Niki nicht gesagt, vielleicht eher: ‚... im Sinne einer sportlich guten Zukunft für ihn und für das Team’.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi