Sergio Pérez: Lob für Formel-1-Designer Adrian Newey

Sergio Pérez darf die Saison 2021 für Red Bull Racing bestreiten, seinen ersten Besuch im Werk in Milton Keynes hat der 31-jährige Mexikaner bereits absolviert. Dabei traf er auch auf Star-Designer Adrian Newey.

Die Vorfreude auf die neue Saison, die Sergio Pérez für Red Bull Racing und damit für ein Top-Team bestreiten kann, stand dem Rennfahrer aus Guadalajara ins Gesicht geschrieben, als er im Januar seinen ersten Besuch und eine Sitzprobe im Werk in Milton absolvierte. Der 31-jährige Mexikaner erklärte: «Es ist, als ob man in eine neue Familie kommt.»

Und Pérez gestand: «Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung.» Er ist sich sicher, dass er seinen Teil zum Erfolg des Rennstalls beitragen kann. «Ich bringe viel Erfahrung und Wissen mit, denn ich war in den unterschiedlichsten Teams und Epochen unterwegs und ich denke, ich kann dem Team helfen, in bestimmten Bereichen voranzukommen», betonte der Team-Neuling selbstbewusst.

Gleichzeitig mahnt der WM-Vierte von 2020, der im vergangenen Jahr in Sakhir seinen ersten GP-Sieg einfahren konnte: «Es ist ein neues Team und es fühlt sich natürlich anders als zuvor an, denn es gibt so viele Dinge, die ich lernen muss. Das braucht sicherlich seine Zeit.» Zudem wird er sich an der Seite des schnellen Niederländers Max Verstappen behaupten müssen. Das wird alles andere als ein Kinderspiel, wie Pérez weiss.

Die nötigen Mittel zum Erfolg stehen bereit. «Die ganze Infrastruktur, die hochkarätige Mannschaft – wenn man hier ankommt, realisiert man gleich, warum dieses Team so erfolgreich ist», schwärmte der Formel-1-Routinier bei seiner ersten Team-Visite denn auch.

Einen besonders starken Eindruck hinterliess Red Bull Racing-Designer Adrian Newey. Über den Aerodynamik-Spezialisten sagte der Teamneuling: «Es ist beachtlich, jedes Mal, wenn du an seinem Büro vorbeigehst, siehst du ihn etwas konstruieren. Und er versteht, was du sagen willst, es ist, als würde man sich mit einem anderen Rennfahrer austauschen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi