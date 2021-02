Valentino Rossi über Ferrari: Vorbild Red Bull Racing

​Der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi (41) ist gespannt darauf zu erleben, wie sich Ferrari in der kommenden Formel-1-WM schlagen wird: «Ferrari muss wie Red Bull Racing sein.»

Valentino Rossi hat eine Schwäche für Ferrari. Zwischen 2004 und 2010 bewegte er mehrfach verschiedene GP-Renner des berühmtesten Rennstalls der Welt. Ein Umstieg auf vier Räder scheiterte an zwei Gründen: Rossi wollte kein Formel-1-Lehrjahr bei einem Ferrari-Partner wie Sauber bestreiten, zudem war ihm klar – auf dem Motorrad kann er um Siege und Titel mitreden, aber in der Formel 1 würde es ein hartes Stück Arbeit werden, die letzten, entscheidenden Zehntelsekunden zu finden.

Rossi sagte dazu: «Ich hatte eine Reihe von Tests für Ferrari absolviert, und wir setzten uns anschliessend mit der Teamleitung zusammen, die einen sehr umfassenden Plan ausgearbeitet hatte, um mich auf eine Karriere in der Formel 1 vorzubereiten. In diesem Plan stand jedoch, dass ich zuerst ein weniger schnelles Auto fahren musste, und anfangs sollte ich Testfahrer sein. Deshalb habe ich beschlossen, das Angebot abzulehnen.»

In der Tageszeitung Corriere della Sera erklärt der 115fache GP-Sieger, was er 2021 von Ferrari erwartet: «Ich mag Ferrari, und ich mag Charles Leclerc. Ich glaube, Charles ist einer der stärksten Fahrer in der Startaufstellung. Ferrari hat die notwendigen Leute, um Rennen zu gewinnen. Jetzt müssen sie in Maranello nur noch ein Auto bauen, um den Job zu erledigen.»

«Weltmeister Mercedes in Gefahr zu bringen, das ist eine Herausforderung für alle Gegner. Ferrari muss sich wie Red Bull Racing in die Position bringen, Mercedes das Leben schwer zu machen.»





