Fernando Alonso: Nach Rad-Unfall im Krankenhaus

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso wurde beim Radfahren in der Schweiz in einen Unfall verwickelt, wie das Team Alpine F1 mitteilt. Der Asturier ist bei Bewusstsein und wohlauf, heisst es in der Mitteilung.

Wenige Wochen vor dem Saisonstart macht sich das Alpine F1 Team Sorgen um Rückkehrer Fernando Alonso, denn der zweifache Weltmeister wurde beim Radfahren in der Nähe von Lugano in einen Unfall verwickelt. Der Spanier ist bei Bewusstsein und wohlauf, teilt die französische Werksmannschaft mit, und verrät, dass am morgigen Freitag weitere Untersuchungen anstehen.

Am Freitag will der Rennstall auch ein Update zum Gesundheitszustand des 39-Jährigen aus Oviedo geben, Details zu den möglichen Verletzungen werden zunächst nicht genannt. Italienischen Medienberichten zufolge wurde Alonso von einem Auto angefahren und gleich nach dem Unfall in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Rede ist auch von möglichen Brüchen, die Kollegen von «Corriere.it» berichten, dass der GP-Star mit dem Gesicht aufgeschlagen sei. Demnach seien Kiefer und Zähne betroffen. Weitere Untersuchungen sollen in Bern erfolgen, dann wird auch klarer sein, ob Alonso pünktlich zu den Wintertestfahrten wieder fit sein wird, die in knapp einem Monat beginnen. Der Saisonstart ist für den 28. März in Bahrain vorgesehen.

Alonso will in dieser Saison nach zwei Jahren Pause wieder in der Formel 1 antreten. Der 32-fache GP-Sieger, der 2005 und 2006 mit Renault zwei WM-Kronen erobert hat, widmete sich anderen Motorsport-Projekten, so bestritt er etwa die Langstrecken-WM, gewann zwei Mal das 24h-Rennen von Le Mans und nahm auch an der berühmt-berüchtigten Dakar-Rallye teil.

