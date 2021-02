Haas von Mick Schumacher: Ferrari-Motor läuft nicht

​Die Corona-Pandemie führt zu einer ungewöhnlichen Situation: Die italienischen Ferrari-Techniker können nicht nach Grossbritannien reisen, der Ferrari-Motor im Haas-Renner von Mick Schumacher läuft nicht.

Es ist für jeden GP-Rennstall ein besonderer Moment – wenn der Motor des neuen Formel-1-Autos erstmals angelassen wird. Oft versammeln sich die Angestellten beim so genannten Fire-up, manchmal gibt’s ein Gläschen Prosecco dazu.

Aber in der Corona-Pandemie ist alles anders, auch bei der Vorbereitung der Rennställe auf die kommende Saison. Während McLaren das erste Anlassen des Mercedes-Motors schon hinter sich hat, bleibt es bei Haas ruhig: Der Ferrari-Motor läuft nicht – aus dem einfachen Grund, weil das Fachpersonal von Ferrari nicht nach Grossbritannien einreisen kann.

Noch vor einem Jahr wäre das kein Problem gewesen: Es gab keine Reise-Einschränkungen oder –verbote, und zudem wurde der Haas-Renner bei Dallara in Italien aufgebaut. Da in der GP-Saison 2021 aus Spargründen jedoch das gleiche Chassis verwendet wird wie 2020, entsteht der Haas-Renner von Mick Schumacher und Nikita Mazepin in Banbury (England).



Die gegenwärtige Vorschrift sieht vor, dass alle Einreisenden nach Grossbritannien als erstes zehn Tage lang in Isolation müssen. Aber so lange kann und will Ferrari die Techniker nicht entbehren.



Haas-Teamchef Günther Steiner: «Die Ferrari-Leute müssen aufgrund der Massnahmen gegen Corona alle zuerst in Quarantäne. Das geht nicht. Also werden wir den Motor erstmals vor den Wintertests in Bahrain anwerfen. Wir bauen alles so weit zusammen und starten das Triebwerk dann am Bahrain International Circuit.»



Der Südtiroler weiter: «Das ist alles nicht ideal. Aber es kommt uns zugute, dass wir viele Teile vom 2020er Auto übernehmen, wie etwa das Getriebe oder ein Teil des Kabelbaums. Vor einem Jahr wäre ein spätes Fire-up erheblich risikoreicher gewesen.»



Die Formel-1-Wintertests beginnen am 12. März.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi