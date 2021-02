Formel 1: Motoren werden ab 2022 eingefroren

In der heutigen Sitzung der F1-Kommission wurde entschieden, dass die Entwicklung der Antriebseinheiten nach 2021 eingefroren wird. Auch für das Portimão-Rennen gab es grünes Licht.

Der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte es bereits in seiner Telefon-Pressekonferenz in der vergangenen Woche betont: «Es ist wichtig, dass wir das ohnehin beschlossene Einfrieren der Motoren um ein Jahr vorziehen, also auf Anfang 2022.» Dies spiele nicht nur den Red Bull-Teams in die Hände, die damit auch nach dem Honda-Rückzug nach 2021 auf die japanischen Triebwerke setzen können, ist sich der frühere Ferrari-Teamchef sicher.

«Ich sage das zum Wohlergehen der ganzen Formel 1. Wenn wir das Reglement einfrieren, so sparen die Hersteller Geld. Dieses Geld kann eingesetzt werden für die kommende Motorgeneration», erklärte der Italiener weiter. Diese Argumente fanden auch die Teamchefs einleuchtend, denn die Entscheidung, das Einfrieren der Entwicklung bis zur Einführung der nächsten Motor-Generation auf 2022 vorzuziehen, soll einstimmig ausgefallen sein. Zur Leistungsangleichung wurde allerdings nichts beschlossen.

Die Teams sprachen auch über den Wunsch der Formel-1-Verantwortlichen, an drei Rennterminen in diesem Jahr ein neues Format mit einem Sprintrennen am Samstag auszuprobieren. Der Vorschlag, in dem es um die GP-Wochenenden in Montreal, Monza und São Paulo geht, ist noch nicht vom Tisch, auch wenn es noch kein grünes Licht dafür gegeben hat. Die Vertreter der Teams zeigten sich jedoch grundsätzlich einverstanden, wollen aber mehr Zeit, um die Details zu diskutieren.

Auch über das geplante Rennen in Portimão, das für den 2. Mai vorgesehen ist, wurde gesprochen, sowie über die Einführung einer Gehaltsobergrenze, allerdings wurde bei Letzterem nichts entschieden. Beim Rennen in Portugal zeigen sich die WM-Verantwortlichen trotz der besorgniserregenden Corona-Zahlen im Land zuversichtlich, das es über die Bühne gehen kann.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi