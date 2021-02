Fernando Alonso: In Bahrain wieder im Cockpit?

Nachdem das Alpine F1 Team den Rad-Unfall von Fernando Alonso in der Schweiz bestätigt hat, stellt sich die Frage: Wird der zweifache Weltmeister rechtzeitig zu den Vorsaison-Testfahrten wieder fit sein?

Das Alpine F1 Team gibt sich mit Blick auf den Rad-Unfall von Fernando Alonso nahe Lugano vorerst wortkarg. Der Rennstall bestätigte in einer ersten Stellungnahme nur, dass der Spanier in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, weitere Details zum Unfallhergang gab es nicht. Dafür aber die Entwarnung, dass der GP-Star bei Bewusstsein und wohlauf sei, und dass weitere Untersuchungen am heutigen Freitag anstehen.

Die «Gazzetta dello Sport» berichteten, dass auch ein Fahrzeug involviert war. Alonso soll demnach gleich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden sein, dort gab es die ersten Untersuchungen. Der 39-jährige Asturier soll nie das Bewusstsein verloren haben, es könnte aber sein, dass eine Operation am Kiefer nötig sei, denn wie die Kollegen von «Corriere.it» schreiben, soll Alonso mit dem Gesicht aufgeschlagen sein, wodurch Zähne und Kiefer in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die weiteren Abklärungen und ein allfälliger Eingriff sollen in einem Krankenhaus in Bern erfolgen, wie berichtet wird. Der Spezialist Dr. José Gonzalez erklärt in seiner «AS»-Kollumne: «Das Team schreibt, dass sie auf weitere Tests am nächsten Morgen warten, was darauf hindeutet, dass es nichts Ernstes oder Wichtiges gibt, ausser dass neben dem Röntgenbild auch ein MRI oder ein CT-Scan nötig ist.»

«Falls es sich um eine Unterkiefer-Fraktur handelt, wie es scheint, würden sie mehr Tests durchführen, wenn sie sehen wollen, ob es eine Verschiebung gibt und ob der Einsatz einer Platte nötig ist. Wenn es sich wirklich um eine saubere Fraktur handeln würde, wären keine weiteren Tests nötig. Wie auch immer, was immer es ist, es ist keine grosse Verletzung. Wir können also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er bei den Vorsaisontests in Bahrain ohne Probleme dabei sein kann», erklärt der Arzt weiter.

Die Vorsaison-Testfahrten beginnen am 12. März in Bahrain. Auf dem Wüstenkurs soll am 28. März auch der Saisonauftakt 2021 über die Bühne gehen.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi